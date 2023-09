Wenn es um den Neubau von Wohngebäuden geht, liegt Zweibrücken abgeschlagen auf dem letzten Platz in RLP. Kaiserslautern zählt 2023 dagegen viele Baugenehmigungen.

Nach wie vor ist für junge Familien das Eigenheim oft einer der wichtigsten Meilensteine. Doch bei vielen Häuslebauern steht das eigene Hausprojekt in Zeiten explodierender Baukosten vor dem Scheitern. Dass der Hausbau für viele nicht finanzierbar ist, schlägt sich nun in der Statistik des Statistischen Landesamtes nieder. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im ersten Halbjahr 2023 stark gesunken – insbesondere in Teilen der Südwestpfalz.

Explosion der Baukosten bremst Häuslebauer im Westen der Pfalz

Was die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnhäuser im Verhältnis zur Einwohnerzahl anbelangt, belegt Zweibrücken landesweit den letzten Platz. Dort kommen im ersten Halbjahr von 2023 nur 2,6 Baugenehmigungen auf 10.000 Einwohner. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei 14,3.

Auf Nachfrage gibt die Stadt an: Die geringe Zahl an Baugenehmigungen in 2023 habe nichts mit einer zufälligerweise hohen Zahl an abgelehnten Bauanträgen zu tun.

"Es wurde kein einziger Bauantrag im ersten Halbjahr abgelehnt."

Dass Zweibrücken in diesem Jahr so wenige Bauprojekte genehmigt hat, liege schlichtweg daran, dass "insgesamt weniger Bauantragsunterlagen eingereicht" wurden.

Im ersten Halbjahr 2023 ist in Zweibrücken nur der Bau von fünf Wohngebäuden beziehungsweise neun Wohnungen genehmigt worden. (Archivbild eines Wohngebiets nahe der Auerbach Kaserne) IMAGO IMAGO / Becker&Bredel

Auch in Pirmasens und dem Kreis Südwestpfalz wird wenig gebaut. Dort haben die Ämter nur knapp acht Wohnprojekte auf 10.000 Einwohner genehmigt.

In Kaiserslautern entstehen viele neue Wohnungen

Deutlich besser kommt Kaiserslautern weg und liegt bei den Baugenehmigungen in der Westpfalz an der Spitze. Damit bestätigt die Stadt den landesweiten Trend, dass in kreisfreien Städten durchschnittlich mehr gebaut wird als in Landkreisen. Die Stadt hat allein im ersten Halbjahr dieses Jahres den Bau von rund 240 Wohnungen genehmigt. Das sind rund 60 mehr als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres.

Landes- und auch bundesweit ist die Zahl der Baugenehmigungen allerdings stark rückläufig. Deutschlandweit ist die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen 2023 um ein Viertel gesunken. Dass weniger Bauprojekte genehmigt werden, besonders was den Neubau von Wohngebäuden anbelangt, liegt laut dem Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz an den hohen Zinsen und den gestiegenen Baukosten.