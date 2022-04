per Mail teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz ist nach Angaben der Arbeitsagentur im März weiter gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 5,6 Prozent. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Februar. Umgerechnet heißt das: Knapp 15.800 Menschen in der Westpfalz haben derzeit keine Arbeit, mehr als 400 weniger als noch im Februar. Die Region biete allen, die nach einer neuen Anstellung suchen, beste Chancen, so die Arbeitsagentur. Mehr als 6.600 Stellen seien derzeit nicht besetzt.