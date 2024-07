Blog: Seniorin in Zweibrücken erschossen, Feuer in Swingerclub Brandstiftung, Wenig Schulabbrecher im Westen der Pfalz

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

18:06 Uhr ++ FCK gewinnt Testspiel gegen Kiel ++ Der FCK hat sein Testspiel gegen Bundesliga Aufsteiger Holstein Kiel mit 1:0 gewonnen. Das Tor auf dem Trainingsgelände der Roten Teufel schoss Abwehrspieler Almamy Toure. Das Spiel fand über 120 Minuten statt - ohne Zuschauer und Medienvertreter.

15:04 Uhr ++ Wenig Schulabbrecher im Westen der Pfalz ++ In den Kreisen Kusel und Südwespfalz leben die wenigsten Schulabbrecher im Land. Das geht aus einer Datenanalyse des SWR hervor. Insgesamt steigen jedoch in ganz Rheinland-Pfalz die Zahlen der Schulabbrecher. In der Westpfalz leben besonders in den Städten Kaiserslautern und Pirmasens Menschen ohne Schulabschluss, wie die Datenrecherche zeigt. So hatten in Pirmasens beispielsweise vor etwa zwei Jahren bei der letzten Erhebung des Zensus knapp etwas mehr als 8 Prozent der Einwohner über 15 Jahren keinen Schulabschluss. Zum Vergleich: In ganz Deutschland liegt der Wert etwas unter 7 Prozent. Die Daten zeigen aber auch, dass es große regionale Unterschiede gibt - besonders zwischen den ländlichen Gebieten und den Städten. Denn am wenigsten Menschen haben in den Landkreisen Kusel und Südwestpfalz keinen Schulabschluss - das sind auch die beiden niedrigsten Werte für ganz Rheinland-Pfalz. Alle Zahlen und Infos gibt's hier: Rheinland-Pfalz Daten zu Schulabbrechern Immer mehr junge Menschen in Rheinland-Pfalz ohne Schulabschluss Knapp 2.900 Schülerinnen und Schüler haben 2022 in Rheinland-Pfalz die Schule ohne Abschluss verlassen. Eine Datenauswertung zeigt: Das hat Konsequenzen für das weitere Leben. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.07.2024 um 14:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ BSW will in Kaiserslautern Landesverband RLP gründen ++ Das Bündnis Sahra Wagenknecht - kurz BSW - will am 22. September einen Landesverband Rheinland-Pfalz gründen - mit einem Gründungsparteitag in Kaiserslautern. Das sagte der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich (BSW) dem SWR. Ulrich war im vergangenen Oktober als einer der ersten aus der Linken ausgetreten, um die neue Bundespartei um Sahra Wagenknecht mit aufzubauen. Der gebürtige Kuseler gilt seit Jahren als Anhänger der Parteigründerin Wagenknecht. Das BSW habe zurzeit 50 Mitglieder in Rheinland-Pfalz und rund 1.500 Unterstützer. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:31 Uhr ++ FCK testet heute gegen Holstein Kiel ++ Der 1. FC Kaiserslautern bestreitet heute kurzfristig ein Testspiel gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Wie die Kieler auf ihrer Internetseite mitteilen, findet das Spiel um 13 Uhr auf dem Trainingsgelände des FCK statt. Zuschauer und Medienvertreter haben keinen Zugang zum Spiel. Holstein Kiel startet am 24. August bei der TSG Hoffenheim in die Bundesliga-Saison. Für den FCK geht es in der Zweiten Liga schon in gut eineinhalb Wochen bei Aufsteiger SSV Ulm los. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.07.2024 um 09:30 Uhr.

7:39 Uhr ++ Vorverkauf für erstes FCK-Heimspiel startet ++ Der FCK startet heute Morgen ab 9 Uhr den Vorverkauf für das erste Saisonspiel. Das findet am Sonntag in einer Woche beim Aufsteiger Ulm statt. Der Online-Vorverkauf startet zunächst für Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer. Für das Pokalspiel Mitte August in Ingolstadt beginnt ab Freitag um 9 Uhr der Vorverkauf. Auch hier bekommen zuerst Mitglieder und Dauerkarteninhaber den Vorzug. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 24.07.2024 um 07:30 Uhr.

16:59 Uhr ++ Extremwetter Frühwarnsystem in Winnweiler installiert ++ Wo drohen Überflutungen? Wo könnte ein Sturm Dächer abdecken? In der Verbandsgemeinde Winnweiler gibt es seit heute ein Frühwarmsystem für Extremwetterereignisse, das genau solche Dinge vorhersagen soll. Das System sammelt nach Angaben von Wehrleiter Christian Füllert zum Beispiel Daten zu Pegelständen. Gibt es kritische Messwerte werden die Einsatzkräfte entsprechend alarmiert. Heute wurden die letzten beiden Sensoren des Systems angebracht. Sensoren gibt es drei verschiedene: Pegel-, Regen- und Wettersensoren. Die Pegelsensoren messen den Pegel in der Alsenz. Die Sensoren für Regen erfassen, wie viel Niederschlag pro Stunde gefallen ist. Und die Wettersensoren messen Temperatur und Windstärke. Die Sensoren wurden an kritischen Stellen in der gesamten Verbandsgemeinde installiert. Erreichen die Messwerte einen kritischen Bereich, schlägt das System Alarm. Damit können die Einsatzkräfte entsprechend früher reagieren. Oft werde man in der Nacht vom Unwetter überrascht, sagt der Wehrleiter. In der Vergangenheit habe es in der Verbandsgemeinde öfter Einsätze wegen Starkregen gegeben. In etwa einem Monat soll das System dann voll funktionsfähig sein, sobald die Messwerte final festgelegt wurden und die dazugehörige App eingerichtet ist. Das System ist ein Angebot der Pfalzwerke. Weil ihr Netzwerk genutzt werden kann, kommen die Messwerte auch ohne Mobilfunknetz an. Das hat den Vorteil, dass es im Ernstfall auch dann funktionsfähig bleibt, wenn das Mobilfunknetz ausfallen sollte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 16:30 Uhr.

16:20 Uhr ++ Kameras aus Donnersbergkreis weltweit im Einsatz ++ Ob bei hitzigen Fußball-Derbys auf dem Betzenberg oder bei eiskalten Temperaturen am Südpol. Kameras von Mobotix aus Winnweiler im Donnersbergkreis sind überall im Einsatz. Jetzt ist das Unternehmen 25 Jahre alt geworden. In Technik-Jahren eine halbe Ewigkeit. Was sich seit Ende der 90er in Sachen Kameratechnik getan hat und was die intelligenten Videoüberwachungssysteme von Mobotix heute alles können, erfahren Sie hier: Winnweiler Vom Betzenberg bis zur Antarktis Videokameras von Mobotix aus dem Donnersbergkreis weltweit im Einsatz 25 Jahre – so lange gibt es das Unternehmen Mobotix in Winnweiler im Donnersbergkreis schon. Bekannt ist Mobotix für seine Videoüberwachungskameras. 10:00 Uhr SWR4 am Dienstag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 15:30 Uhr.

15:58 Uhr ++ Mann aus Pirmasens Dank seiner Eltern auf freiem Fuß ++ Ein 29-Jähriger, der in Pirmasens festgenommen wurde, muss Dank seiner Eltern nicht ins Gefängnis. Die Bundespolizei hatte ihn nach eigenen Angaben am Bahnhof in Pirmasens kontrolliert und dabei festgestellt, dass gegen ihn unter anderem ein Haftbefehl wegen Bedrohung vorliegt. Außerdem war bei dem Mann nach einem Urteil des Amtsgericht Kusel noch eine Geldstrafe von 1.200 Euro offen. Weil er nicht zahlen konnte, sollte er für 120 Tage ins Gefängnis. Die Polizei nahm den Mann deshalb fest. Bedanken kann sich der Mann bei seinen Eltern, denn die gaben ihm das Geld, damit er nicht 120 Tage ins Gefängnis musste. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 15:30 Uhr.

12:52 Uhr ++ Neue App gegen Suizidgedanken ++ Um junge Menschen mit Suizidgedanken zu erreichen, hat die Telefonseelsorge der Pfalz in Kaiserslautern mit dem Bistum Speyer jetzt eine App zur Selbsthilfe im Angebot. In der App können Betroffene zum Beispiel Kraftquellen einspeichern. Das kann Lieblingsmusik sein, aber auch Bilder von Lieblingsorten oder Notfallnummern von Freunden und Bekannten. Nach Angaben der Telefonseelsorge kann das in schwierigen Phasen schnell helfen. Zudem hat man diese Kraftquellen auf dem Handy immer dabei. Außerdem kann durch Fragen zur Selbstreflektion und durch ein Stimmungsbarometer in der App das eigene Befinden besser eingeschätzt werden. Wer sofort Hilfe benötigt, findet in der App auch die wichtigsten Notfallnummern und den Kontakt zur Seelsorge sowie Beratungsstellen im Umkreis. Die App ist aber auch für Menschen da, die sich um Angehörige mit Suizidgedanken Sorgen machen. Und für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 12:30 Uhr.

10:53 Uhr ++ Bahnlärm in Kaiserslautern ++ In mehr als 100 Kaiserslauterer Wohnungen ist es wegen des Bahnverkehrs zu laut. Das hat das Eisenbahnbundesamt herausgefunden. Demnach erreicht der Lärmpegel in den Wohnungen mehr als 65 Dezibel. Dieser Wert könnte laut eines Sprechers der Behörde auf Dauer gesundheitsschädlich sein. 65 Dezibel sind vergleichbar mit lauten Verkehrsgeräuschen. Der Lärmaktionsplan wird vom Eisenbahnbundesamt erstellt, um Lärmbelastungen langfristig senken zu können. Konkrete Pläne zum Ausbau des Lärmschutzes gibt es allerdings nicht. Das sei jetzt Aufgabe der Politik, so das Eisenbahnbundesamt gegenüber dem SWR. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 10:30 Uhr.

9:30 Uhr ++ Vier Mädchen in Waschmühle sexuell belästigt ++ Die Kriminalpolizei in Kaiserslautern sucht Zeugen, die am Wochenende im Freibad Waschmühle waren und mitbekommen haben, wie vier Mädchen sexuell belästigt wurden. Mehrere Jugendliche sollen am Samstag gegen Nachmittag die vier Mädchen - 14 und 15 Jahre alt - unsittlich berührt haben. Die Polizei konnte vor Ort einen 18-jährigen Tatverdächtigen antreffen. Die anderen werden laut Polizei noch ermittelt. Deshalb suchen die Ermittler in Kaiserslautern nach Menschen, die den Vorfall gesehen haben oder wissen, wer die anderen Tatverdächtigen sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 10:30 Uhr.

8:38 Uhr ++ Mann schlägt Frau in Kaiserslautern ins Gesicht ++ Ein junger Mann hat eine junge Frau am Hauptbahnhof in Kaiserslautern festgehalten und ihr ins Gesicht geschlagen. Beide hatten sich nach Angaben der Polizei zunächst in einem Bus von Lauterecken nach Kaiserslautern gestritten. Am Hauptbahnhof ist die Situation dann eskaliert. Nach dem Schlag ist der Angreifer zusammen mit einem Begleiter abgehauen. Die Polizei sucht jetzt nach den beiden etwa 18 bis 25 Jahre alten Männern und bittet Zeugen, sich zu melden. Das Ganze ist laut Polizei am Sonntagnachmittag passiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 11:30 Uhr.

7:53 Uhr ++ Fritz-Wunderlich-Radweg bei Kusel gesperrt ++ Wer in den nächsten Tagen mit dem Rad im Kreis Kusel unterwegs ist, muss sich auf Umwege einstellen. Nach Angaben des Kreises ist der Fritz-Wunderlich-Radweg zwischen Ruthweiler und Kusel bis Donnerstag gesperrt. Auf der Strecke wird am Stromnetz gearbeitet. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 07:30 Uhr.

7:06 Uhr ++ Selbsthilfebus auf dem Stiftsplatz Kaiserslautern ++ Welche Selbsthilfegruppen gibt es in und um Kaiserslautern? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es heute auf dem Wochenmarkt in Kaiserslautern. Von 10 Uhr bis 12:30 Uhr steht der Selbsthilfebus auf dem Stiftsplatz. Interessierte können einfach vorbeikommen und den Mitarbeitern von Selbsthilfegruppen ihre Fragen stellen. Laut den Organisatoren können Betroffene durch eine Selbsthilfegruppe krankheitsbedingte, psychische und soziale Belastungen leichter bewältigen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 07:30 Uhr.

6:55 Uhr ++ Gutscheinanbieter Keep Local ist insolvent ++ Der saarländische Gutschein-Anbieter Keep Local ist nach eigenen Angaben insolvent. Auch viele Händler aus der Westpfalz hatten die Gutscheine bei sich angeboten. Jetzt können sie aber nicht mehr verkauft und eingelöst werden. Nach Angaben des Unternehmens soll es bis Ende des Monats Neuigkeiten vom Insolvenzverwalter geben. Auf jeden Fall solle man laut der Stadt Pirmasens seine Gutscheine aufbewahren. Die Geschäfte wiederum hätten bis jetzt keine großen Verluste. Das sagt der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands Pirmasens-Südwestpfalz. Dennoch sei die Enttäuschung groß bei den rund 40 Geschäften in Pirmasens. Es sei ein Mittel gewesen, die Kaufkraft in der Region zu halten. Auch in Kaiserslautern bedauern die Händler das Gutschein-Aus, weil es ein schönes Marketingkonzept gewesen sei, so der Einzelhandelsverband in Kaiserslautern. Nach einer Schätzung des Unternehmens Keep Local sind bundesweit noch Gutscheine im Wert von etwa 1,2 Millionen Euro im Umlauf. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 23.07.2024 um 06:30 Uhr.

16:27 Uhr ++ Blaualgen in Stadtweiher Baumholder ++ Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat für den Stadtweiher Baumholder eine Blaualgen-Warnung herausgegeben. Das Baden im Weiher sei nach eigenen Angaben weiterhin möglich, aber Badegäste sollten vorsichtiger sein. Nach dem Schwimmen sollte man sich abduschen und versuchen kein Wasser zu schlucken, so Günther Heinz von der DLRG Baumholder. Eine zu hohe Konzentration von Blaulagen im Wasser kann zu Hautreizungen oder Magen-Darm-Erkrankungen führen, sollte das Wasser verschluckt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 15:30 Uhr.

12:44 Uhr ++ Exhibitionist in Zweibrücken unterwegs ++ Die Polizei sucht Zeugen, die vergangenen Freitag in Zweibrücken einen Exhibitionisten gesehen haben. Der Mann soll zuerst gegen Mittag am Hallplatz Passanten belästigt haben. Dabei hat er mehrere Leute bedroht und beleidigt. Außerdem entblößte er sein Geschlechtsteil. Die Polizei gab ihm einen Platzverweis und ermittelt jetzt gegen ihn wegen mehrerer Verstöße. Dafür suchen die Ermittler nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 12:30 Uhr.

12:18 Uhr ++ Fälle von Hautpilz nach Friseurbesuch im Saarpfalz-Kreis ++ Im Uni-Klinikum Homburg sind erstmals bei Kindern Fälle eines Hautpilzes nachgewiesen worden, den sie sich wohl beim Besuch in einem Barbershop geholt haben. Das berichtet der Saarländische Rundfunk. Fälle dieser Pilzinfektion gab es zuletzt deutschlandweit. Allein im vergangenen Halbjahr habe es drei Fälle am Uni-Klinikum gegeben. Bei Kindern könne der Pilz zu sehr schmerzhaften Entzündungen führen. Auch Haarausfall und Fieber seien symptomatisch. Eine Therapie dauere mehrere Wochen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 11:30 Uhr.

10:17 Uhr ++ Autofahrer überschlägt sich in Zweibrücken ++ Ein Autofahrer hat sich in Zweibrücken mit seinem Wagen überschlagen, als er gegen ein geparktes Auto am Straßenrand gefahren ist. Nach Angaben der Polizei blieb das Auto auf dem Dach liegen. Der Fahrer hat sich bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus. An beiden Wagen entstand ein hoher Schaden. Wie genau es zu dem Unfall kam, teilte die Polizei nicht mit.

8:20 Uhr ++ Künftig Feste in der historischen Gießhalle in Trippstadt ++ In der historischen Gießhalle in Trippstadt bei Kaiserslautern könnten bald dauerhaft Feste und andere Veranstaltungen stattfinden. Dafür wurde die Halle aus dem 19. Jahrhundert über Jahre hinweg umgebaut. Eine gemeinnützige Gesellschaft hat nach eigenen Angaben die Halle gemeinsam mit der Denkmalschutzbehörde rekonstruiert. So wurde die ursprüngliche Optik der Halle erhalten - die Feste sollen also eine besondere Atmosphäre bekommen. Mehr als 400.000 Euro soll das Ganze bis jetzt gekostet haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 22.07.2024 um 8:30 Uhr.

7:32 Uhr ++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben am Bodensee ++ Fallschirmjäger aus Zweibrücken üben diese Woche wieder am Bodensee. Zusammen mit Fallschirmspringern aus den USA und Österreich trainieren sie unter anderem die Landung im Wasser. Sie springen aus Transportflugzeugen aus 400 Metern Höhe ab, Boote bringen sie dann wieder an Land. Über dieses Thema berichtete der SWR in den SWR1-RLP-Nachrichten am 22.07.2024 um 7:30 Uhr.