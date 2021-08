Weltmeister-Menü in Ramsen nachgekocht

Fußball-Weltmeister Fritz Walter wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Zu Ehren der Kaiserslauterer Ikone gibt es deshalb vielerorts Veranstaltungen und Feiern. In Ramsen im Donnersbergkreis wurde beispielsweise im Restaurant Forelle das Weltmeister-Menü von 1954 nachgekocht und serviert. Also genau das Menü, das die Fußballer der deutschen Nationalmannschaft damals nach ihrem Sieg gegen Ungarn im WM-Finale 1954 zu essen bekamen. Unser SWR-4-Reporter Johannes Zinßmeister und seine Frau Kira waren dabei und haben mitgegessen.