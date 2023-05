per Mail teilen

In der Westpfalz gibt es aktuell noch genug Blutreserven. Das aber kann sich dem Deutschen Roten Kreuz zufolge schnell wieder ändern.

Die Kühlregale beim DRK sind in der Westpfalz zurzeit mit Blutbeutel gut gefüllt, sagt der Sprecher des Blutspendedienstes West, Daniel Beiser. Seit einigen Wochen gingen immer mehr Menschen in der Region zum Blutspenden. Noch zu Jahresbeginn seien die Blutreserven in der Westpfalz fast aufgebraucht gewesen. „Damals wollte kaum jemand Blut spenden“, sagt Daniel Beiser.

Termine: Wer demnächst in der Westpfalz Blutspenden will, ist hier richtig: 12.05.2023 Kusel 66869

Schulzentrum, BBS

Am Roßberg

16:30 - 20:00 Uhr 26.05.2023 Rockenhausen 67806

Donnersberghalle

Obermühle 1

15:30 - 19:30 Uhr

Die Situation sei im Januar dramatisch gewesen. „Wir mussten die Lieferungen mit Blutspenden an die Krankenhäuser sogar drosseln“, sagt Beiser. Warum so wenige zu Jahresbeginn Blut spenden wollten, weiß Beiser nicht.

Daniel Beiser vom DRK-Blutspendedienst West appelliert nochmal anlässlich des Weltrotkreuztages an die Menschen, Blut zu spenden. DRK-Blutspendedienst West

DRK im Westen der Pfalz will noch mehr Werbung machen

Damit es nicht wieder zu einem solchen Mangel kommt, will das Deutsche Rote Kreuz künftig noch mehr in Schulen, Unternehmen oder auf öffentlichen Plätzen in der Westpfalz für das Blutspenden werben. „Es ist wichtig, dass die Menschen nicht nur einmal, sondern regelmäßig zum Blutspenden kommen“, betont Sprecher Daniel Beiser. Einige Blutkonserven seien nur fünf Tage haltbar. Man brauche immer wieder Nachschub.

Spendet ihr Blut?

Blutspenden kann Leben retten

Blutspenden seien wichtig, um die Gesundheitsversorgung in der Westpfalz zu garantieren. Beispielsweise müsse man Verletzte, die bei einem Unfall viel Blut verloren haben, mit Blutkonserven versorgen. Aber auch in der Krebstherapie werde nach Angaben von Beiser darauf zurückgegriffen werden.