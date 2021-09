Weltkindertag wird gefeiert

Die Städte Kaiserslautern und Kusel beteiligen sich ab Montag am Weltkindertag und der zentralen Motto-Woche. In diesem Jahr läuft die Aktion unter dem Motto „!Kinderrechte jetzt!!. In Kaiserslautern gibt es zum Weltkindertag eine Plakataktion, die nach Angaben der Stadt verdeutlichen soll, wie wichtig es ist, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Belange von Kindern und Jugendlichen würden in Deutschland zu kurz kommen, das habe sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt. In Kusel haben sich Grundschulkinder im Rahmen der Woche der Kinderrechte mit der Frage beschäftigt, was sie sich in ihrem Wohnort und ihrer Schule wünschen würden. Die Vorschläge sollen heute an Stadt und Verbandsgemeinde übergeben werden. 45 Kinder der Jakob-Muth-Schule in Kusel haben sich außerdem aktiv an der Verschönerung des Schulhofs beteiligt. Sie hatten Ideen dafür gesammelt und unter anderem selbst ein Spielhaus gebaut. Infos für NOR: Der verschönerte Schulhof der Jakob-Muth-Schule in Kusel soll am 21.9. feierlich eingeweiht werden. Und auch in Lauterecken haben Kinder Wünsche und Vorschläge für ihren Wohnort und ihre Schule zusammengefasst. Auch diese Ideen werden der Stadt übergeben.