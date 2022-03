Zum heutigen Weltgebetstag der Frauen finden in zahlreichen Gemeinden in der Westpfalz besondere Gottesdienste statt. Der ökumenische Weltgebetstag ist nach Angaben der Organisatorinnen die größte Basisbewegung christlicher Frauen. Gottesdienste gibt es am Nachmittag und Abend unter anderem in Kaiserslautern, Pirmasens, Waldfischbach-Burgalben, Zweibrücken, Schopp und Alsenborn. Der diesjährige Weltgebetstag steht unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“. Nach Angaben der Organisatorinnen ist heute der Tag der weltweiten Frauensolidarität. Besonders während der aktuellen Krisen wie Pandemie und Krieg sei diese Solidarität besonders wichtig. Vorbereitet wurde der diesjährige Weltgebetstag von Frauen aus England, Wales und Nordirland. Der Weltgebetstag der Frauen wird in mehr als 150 Ländern begangen. Im Rahmen dessen werden Spenden gesammelt, die Frauen und Mädchen weltweit im Kampf gegen Ausgrenzung und Missbrauch zukommen.