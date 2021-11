Welt-Frühgeborenen-Tag am Westpfalz-Klinikum

Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern beteiligt sich heute am Welt-Frühgeborenen-Tag. Nach Angaben des Klinikums haben aus diesem Anlass Mitarbeiter Grußkarten an alle 43 Frühchen geschickt, die im vergangenen Jahr mit einem Gewicht von unter 1500 Gramm in Kaiserslautern geboren wurden. Um auch optisch auf den Frühgeborenen-Tag aufmerksam zu machen, wird unter anderem der Eingang der Kinderklinik lila beleuchtet. Der Welt-Frühgeborenen-Tag soll auf die Rechte und Bedürfnisse von Frühchen und deren Familien aufmerksam machen.