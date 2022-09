HIV-Positive in der Westpfalz: Große Diskriminierung

Die Behandlungsmöglichkeiten von HIV sind besser denn je, und trotzdem ist die Unwissenheit über die Infektionskrankheit noch immer groß, wie ein Mitarbeiter der AIDS-Hilfe in Kaiserslautern berichtet.

Robin Roth von der Aids-Hilfe in Kaiserslautern will über die HIV-Infektion und deren Folgen aufklären. SWR

Wenn Robin Roth in den Schulen unterwegs ist, um über AIDS aufzuklären, dann bemerkt er immer noch, "dass teilweise noch ältere Bilder von HIV in den Köpfen stecken. Das Bild ist drin, dass sie mit HIV-positiven Menschen lieber den Kontakt meiden sollten, weil sie sich durch Händeschütteln anstecken könnten."

Eine Pille am Tag

Dabei sei ein Leben mit AIDS "anders als du denkst", sagt Roth, der in der AIDS-Hilfe in Kaiserslautern arbeitet. Unter diesem Motto ruft die Deutsche AIDS-Hilfe auch in diesem Jahr am Welt-AIDS-Tag zur Aufklärung auf. Unter anderem darüber, dass HIV-positive Menschen durch Medikamente nicht mehr ansteckend sind. Roth erklärt: "Früher mussten HIV-Positive eine ganze Handvoll Tabletten schlucken, heute genügen ein bis zwei Pillen am Tag. Das Ergebnis: Sie sind nicht mehr ansteckend."

Jedes Jahr am 1. Dezember wird besonders an Menschen mit HIV erinnert. SWR

Arztpraxis aus der Westpfalz diskriminiert HIV-positiven Menschen

Obwohl die Behandlungsmöglichkeiten besser geworden sind, würden sich viele der HIV-positiven Klienten in Kaiserslautern davor scheuen, ihre Infektion offen zu kommunizieren, sagt Roth. Noch immer gebe es Beispiele für Diskriminierung – sogar von Stellen, die eigentlich besser aufgeklärt sein sollten. "Uns hat zum Beispiel ein Patient berichtet, dass er in einer Arztpraxis eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Da war auf seiner Akte außen vermerkt, dass er HIV-positiv ist. Es gibt keinen Grund dafür, denn die Person ist unter Therapie und es gibt generell keine Auskunftspflicht über eine HIV-Infektion in Deutschland", sagt Roth.

Bestes Mittel: Aufklärung

Für Roth das einzig wirksame Mittel dagegen: Aufklärung. Deshalb werde er nicht müde, immer wieder zu betonen: "Die eigentliche Gefahr fürs gute Zusammenleben sind die Leute, die nicht gut über HIV informiert sind, die nicht wissen, wie der Schutz vor HIV funktioniert und wie gut die Therapien heutzutage wirken, so dass ein Infektionsrisiko von Positiven unter Therapie nicht mehr existiert."