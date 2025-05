Aussichtspunkte für Rollstuhlfahrer, Schwimmbäder oder Wanderungen mit Alpakas: Im Pfälzerwald gibt es zahlreiche barrierefreie Angebote.

Der Pfälzerwald Tourismus-Verband hat eine neue Broschüre herausgebracht, in der verschiedene barrierefreie Ausflugsziele vorgestellt werden. Darunter sind neben Museen und Gaststätten auch Aussichtspunkte und Wanderwege.

In der Broschüre sind mehr als 30 Ausflugsziele aufgelistet, die von Rollstuhlfahrern genutzt werden können. Darunter bekannte Sachen wie ein Besuch des Rosengartens in Zweibrücken, des Schuhmuseums in Hauenstein oder des Mitmach-Museums Dynamikum in Pirmasens.

Aber auch Dinge, die nicht unbedingt sofort mit Barrierefreiheit in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel Wanderungen mit Alpakas in Ludwigswinkel oder Eseln in Dahn, Kartfahren in Zweibrücken oder ein Besuch des ehemaligen Bergwerks in Nothweiler.

Wer eine wunderbare Aussicht genießen will, der kann das beispielsweise barrierefrei bei bei Wilgartswiesen, Dahn, Donsieders und Reifenberg tun. Auch einige Rolli-Wanderungen und Handbike-Touren sind in der Broschüre aufgelistet. Das reicht von kurzen Strecken bis hin zu längeren Touren auf dem Pirminiusweg mit Start in Hornbach, dem Planetenweg (Hinterweidenthal - Bruchweiler-Bärenbach) oder entlang der Wieslauter.

Der zwölf Kilometer lange Planetenweg von Hinterweidenthal bis Bruchweiler in der Südwestpfalz hat keine großen Steigungen und ist asphaltiert. SWR

Rollstuhlfahrer Mitsch Schreiner liebt es, Neues zu erkunden. Er setzt sich seit vielen Jahren für barrierefreie Angebote im Pfälzerwald ein. So ist der Mitarbeiter des Pfälzerwald Tourismus-Verbandes auch ganz wesentlich an einer Broschüre mit barrierefreien Angeboten im Pfälzerwald beteiligt. Schreiner habe alles "auf Herz und Nieren geprüft", so der Tourismus-Verband. "Betroffene sind die besten Prüfer, sie kennen die Tücken, die sich manchmal im Detail verstecken", sagt Susanne Ganster (CDU), die Landrätin des Kreises Südwestpfalz. Erhältlich ist die kostenlose Broschüre beim Pfälzerwald Tourismus .

Zudem werden 19 barrierefreie Gastronomiebetriebe aufgelistet und vier Hütten, dazu barrierefreie Unterkünfte. 26 sind es nach Angaben des Tourismus-Verbandes insgesamt. "20 Prozent mehr als beim letzten Mal", so Landrätin Ganster.

Nicht zuletzt geht der Blick auch über die Region hinaus: zum Beispiel zum Baumwipfelpfad im Elsass, zum Hambacher Schloss in Neustadt, der Draisinentour im Kreis Kusel oder dem Reptilium in Landau. Ebenfalls in der Broschüre enthalten sind Tipps für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).