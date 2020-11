Einige Kommunen in der Westpfalz wollen beim Land die Förderung weiterer Schulbusse beantragen. Die Busse sollen während der Corona-Pandemie dabei helfen, dass in den Fahrzeugen die Abstandsregeln trotz vieler Fahrgäste eingehalten werden können. Die Stadt Kaiserslautern zum Beispiel plant vier weitere Schulbusse, die die Schulkinder aus dem Umland in die Stadt bringen sollen. Auch der Kreis Südwestpfalz sieht Bedarf für einen weiteren Schulbus. Im Kreis Kaiserslautern wird zurzeit geprüft, ob man die Förderung für drei weitere Busse beantragt. In einigen Kommunen werden zurzeit die Fahrgäste gezählt – um zu sehen, ob noch Bedarf an weiteren Schulbussen besteht. Direkt nachdem das Land die Förderung beschlossen hatte, hatten die Kommunen in der Westpfalz rund 30 zusätzliche Schulbusse in Betrieb genommen. Die Landesregierung hat bisher für ganz Rheinland-Pfalz rund 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Und die Kommunen ermutigt, weitere Förderanträge zu stellen.