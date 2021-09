Mehr Fans, keine Masken und Abstände - weitere Lockerungen für FCK-Heimspiele

per Mail teilen

Die neue Corona-Verordnung des Landes sorgt für weitere Lockerungen bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern. Unter anderem müssen keine Masken mehr getragen werden und es dürfen mehr Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion.

Bei den Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern sind ab sofort bis zu 25.000 Zuschauer erlaubt. Das sind 5.000 mehr als bisher. Maximal 2.500 Gästefans dürfen die Spiele auf dem Betzenberg besuchen.

Fast nur Geimpfte oder genesene Fans dürfen auf den Betze

Nach Angaben des Vereins gilt in den meisten Bereichen des Fritz-Walter-Stadion die 2G-Regel. Somit sind die Plätze auf dem Betzenberg vornehmlich geimpften und genesene Personen vorbehalten. Diese erhielten Zugang zur West-, Süd- und Osttribüne sowie zum Unterrang der Nordtribüne. Dort müssen keine Abstände mehr eingehalten und auch keine Masken mehr getragen werden.

Maximal 1.000 Zuschauer mit Test im Fritz-Walter-Stadion

Wer nicht genesen oder geimpft ist, bekommt laut FCK einen Platz auf dem Oberrang der Nordtribüne zugewiesen. Das sind in der Warnstufe eins maximal 1.000 Personen, in Warnstufe zwei 400 und in Warnstufe drei 200. Diese Fans müssen weiterhin einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen und während ihres Stadionbesuchs eine Maske tragen.

FCK hat sich bewusst für 2G-Regel entschieden

Die neue Corona-Verordnung des Landes hätte dem FCK auch die Möglichkeit gegeben, die Zugangsbeschränkungen so zu belassen, wie sie bei den vergangenen Heimspielen waren. Dann hätten aber weiterhin überall im Stadion Abstände eingehalten werden und Masken getragen werden müssen.

Der FCK hat sich nach eigenen Angaben bewusst für die 2G-Regel entschieden, um seinen Fans dadurch wieder einen annähernd normalen Stadionbesuch zu ermöglichen. Dadurch ist es nun auch wieder möglich, die Umläufe des Stadions zu öffnen. So können sich Fans, die Karten für unterschiedliche Bereiche des Stadions haben, zum Beispiel in den Fanhallen der Nord- oder Südtribüne treffen, um dort gemeinsam etwas zu essen oder zu trinken. Auch der Ausschank von Alkohol ist ab sofort wieder erlaubt.

FCK-Dauerkarten gelten gegen Osnabrück

Ab dem kommenden Heimspiel gegen Osnabrück am 25. September gelten nach Angaben des Vereins außerdem auch die Dauerkarten für diese Saison. Diese habe der Verein bereits per Post verschickt. Der FCK weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Dauerkarteninhaber nachweisen müssen, dass sie geimpft oder genesen sind, um ins Stadion zu kommen.