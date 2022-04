Neue Weiterbildungskampagne „Die Pfalz qualifiziert“

Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens setzt sich verstärkt gegen den Fachkräftemangel ein.

Gemeinsam mit weiteren Partnern wie der IHK Pfalz und der Handwerkskammer startet sie dazu nach eigenen Angaben eine Werbekampagne. Unter dem Titel „Die Pfalz qualifiziert“ wollen die Beteiligten die bestehenden Förder- und Weiterbildungsprogramme bei Beschäftigten und Arbeitgebern bekannter machen. Denn diese würden bislang noch zu wenig in Anspruch genommen. Gerade die Corona-Pandemie habe aber gezeigt, wie wichtig es sei sich in etwa in Sachen Digitalisierung zu spezialisieren, so die Kaiserslauterer Arbeitsagentur.