Pirmasens: Weiter strenge Besucherregeln im Krankenhaus

Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens wird seine hauseigenen Coronaregeln für Besucher vorerst nicht lockern. Es gilt weiterhin ein Besucherstopp.

Auch wenn in vielen Bereichen die Regeln weggefallen sind, wolle man sich dem nicht anschließen, so das Krankenhaus. Angesichts der hohen Zahl an Corona-Neuinfektionen sei es unverantwortlich, die Besuchsregeln im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens zu lockern, sagte Geschäftsführer Martin Forster.

Knapp 30 Corona-Patienten im Krankenhaus Pirmasens

Momentan werden dort knapp 30 Menschen behandelt, die sich mit Corona angesteckt haben. Sollten es noch mehr werden, müsste eine weitere Station für Infizierte eröffnet werden. Dafür sei aber eigentlich kein Platz vorhanden. Zumal viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst wegen Infektionen ausfallen. Die Besucherregeln aufzuheben, sei also zu gefährlich - für Patienten und Mitarbeiter.

"Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Infizierten bald nochmal deutlich zunimmt und dann die Krankenhäuser noch mehr leiden. Wir sind schon jetzt an unserer Belastungsgrenze."

Trotzdem sei es auch wichtig, dass sich viele Menschen mit dem Coronavirus infizieren, damit eine Herdenimmunität entsteht. Anders sei die Pandemie wohl nicht in den Griff zu bekommen, so Forster.

Weiterhin Besuchsverbot in Pirmasens und Kaiserslautern

Es gilt im Krankenhaus in Pirmasens deshalb weiterhin ein Besucherstopp. Ausnahmen gibt es nur in Einzelfällen. Auch das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und Rockenhausen bleibt nach Angaben eines Sprechers momentan noch bei einem Besucherstopp. Am Westpfalz-Klinikum soll morgen nochmal über die aktuelle Lage gesprochen werden.

Nardini-Klinikum behält Coronamaßnahmen bei

Auch am Nardini-Klinikum mit seinen beiden Standorten in Zweibrücken und Landstuhl bleiben die bisherigen Besucherregeln vorerst bestehen, hieß es auf Anfrage des SWR. Das bedeutet, dass nur Besucher das Krankenhaus betreten dürfen, die entweder vollständig geimpft oder genesen sind und einen negativen Antigentest vorlegen können, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Wörtlich hieß es vom Klinikum: "Aufgrund der angespannten, personellen Situation ist eine Lockerung zur Zeit nicht möglich. Auch bleibt abzuwarten, wie sich die in Kraft getretenen Lockerungsmaßnahmen auf die Patientensituation in unseren Kliniken auswirkt."