Die Opfervereinigung Weißer Ring hat am Freitag im Garten des Forstamtes Kaiserslautern den Fotokalender „Weg und Wald der Hoffnung – eintausend Bäume für Kriminalitätsopfer“ vorgestellt. Die Motive wurden in den Wäldern rund um Kaiserslautern fotografiert. Mit dem Kalender will der Weiße Ring Werbung für eine Aktion machen, die er vor vier Jahren ins Leben gerufen hat. In vier Waldgebieten in Kaiserslautern sollen insgesamt 1.000 Bäume gepflanzt werden.