Die Mitarbeiter von Schlachthöfen in Rheinland-Pfalz sollen ab der kommenden Woche regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden – auch in Zweibrücken und bei dem Zerlegebetrieb Zemo in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern. Das hat die Landesregierung beschlossen. Die Zemo-Geschäftsführerin Eva Moser findet es gut, dass ihre etwa 80 Mitarbeiter künftig regelmäßig getestet werden sollen. Sie ärgert sich, dass ihr Unternehmen immer wieder mit den schwarzen Schafen der Branche in einen Topf geworfen werde. Auslöser für die Massentests ist der Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Schlachthof in Nordrhein-Westfalen, wo bei mehr als 1.500 Mitarbeitern das Virus nachgewiesen wurde.