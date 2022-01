Verletzter bei Wohnungsbrand

In Weilerbach ist bei einem Wohnungsbrand am Dienstagvormittag eine Person verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Weilerbach mit. Das Feuer entstand demnach im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Bewohner mussten aus dem Haus in Sicherheit gebracht werden. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz nach Angaben der Feuerwehr beendet und das Feuer gelöscht. Bei dem Brand wurde ein Mensch verletzt, außerdem kamen zwei Vögel ums Leben, die wohl als Haustiere in der Wohnung gehalten wurden. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.