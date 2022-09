Tote Enten in Weilerbach - Ursache bleibt unklar

per Mail teilen

Ende August sind in einem Weiher in Weilerbach sieben Enten gestorben. Sie wurden untersucht - aber das Ergebnis lässt nur wenig Rückschlüsse auf die Ursache zu.

Mehrere Enten waren apathisch und wurden von der Tierrettung mitgenommen. Doch nur ein Tier hat überlebt. Animal Sunshine Farm e.V. Tierrettung Kindsbach

Das Veterinäramt des Kreises Kaiserslautern hatte die Tierkadaver an das Landesuntersuchungsamt (LUA) geschickt, dort wurden sie untersucht. Jetzt steht fest: Die genaue Todesursache der Enten kann "nicht abschließend geklärt werden", heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Bakterium als mögliche Todesursache der Enten in Weilerbach

Das LUA ziehe eine Vergiftung mit einem Bakterium in Erwägung. Dabei soll es sich um "Clostridium botulinum" handeln - ein überall verbreitetes Bakterium, das im Erdboden sowie im Sediment von Gewässern vorkommt. Eine der Enten war außerdem stark von Parasiten befallen.

Auch die Wasserproben aus dem Weiher in Weilerbach hätten keine Auffälligkeiten gezeigt. Deshalb seien weitere Maßnahmen des Veterinäramtes nicht erforderlich.

Am 28. August war eine tote Ente in dem Weilerbacher Weiher entdeckt worden - Tierretter fanden dann drei weitere Kadaver. Vier Enten mit Krankheitssymptomen wurden von den Rettern mitgenommen, drei davon verendeten wenig später. Nur eine Ente überlebte und befand sich in Quarantäne.