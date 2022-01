In Weilerbach bei Kaiserslautern soll das größte amerikanische Krankenhaus außerhalb der USA entstehen. Die Vorbereitungen auf dem Baugrund laufen schon.

"Auf dieser Fläche hier vor uns werden die amerikanischen Streitkräfte ihre Containerburg aufbauen. Also werden wir hier eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Parteien haben." Bettina Bachem steht in ihrem Büro im ersten Stock der neu gebauten Einsatzzentrale des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB). Vor ihr liegt die rund 50 Hektar große Baugrube. Hier sollen im Oktober die Bauarbeiten für das neue US-Krankenhaus beginnen. Bachem ist Leiterin der LBB-Niederlassung Weilerbach, die eigens für das Millionenprojekt der Amerikaner eingerichtet wurde.

Der LBB (Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung) in Weilerbach ist für den Neubau des US-Hospitals in Weilerbach zuständig. SWR

Kosten: 860 Millionen Euro bewilligt, weitere Millionen in Planung

860 Millionen Euro der Baukosten hat die amerikanische Regierung bereits gezahlt. Die US-Regierung soll nochmals 250 Millionen in diesem Jahr und weitere 80 Millionen Euro im nächsten Jahr bewilligen. Der Bund beteiligt sich an den Planungskosten des Projekts mit 151 Millionen Euro.

Beaufsichtigt wird der Bau des US-Krankenhauses von Matthias Göbel vom Amt für Bundesbau. Beim Blick auf den noch unfertig wirkenden Baugrund stellt er klar: "Hier sind schon einige Kubikmeter Erde bewegt worden. Wir stecken jetzt mitten in den Vorbereitungen, damit die Baufirma im Oktober dann direkt loslegen kann." Ungefähr ein Fünftel der Baukosten seien bereits in die Asphaltstraße, Lampen, Feuerlöschleitungen, Regenrückhaltebecken und naturschutzrechtlich vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen geflossen.

Eine breite Glasfront soll den Eingangsbereich des geplanten US-Hospitals in Weilerbach zieren. HDR GmbH

Neuer Kontrollpunkt im Osten der Airbase Ramstein

Der LBB will das neue Krankenhaus in Weilerbach bis 2027 fertigstellen. Die Amerikaner wollen den Neubau nutzen, um einen größeren Eingangskontrollpunkt im Osten der Air Base zu installieren. "Deswegen gibt es jetzt hier in Zukunft ein paar Abbiegespuren und einen großen Kontrollpunkt und dann fährt man über eine Brücke in die Airbase oder bleibt auf dieser Seite der L369 um da vorne rein ins Krankenhaus zu fahren", so Bachem zu den weiteren Plänen.

Zahlen und Daten zum neuen US-Hospital Insgesamt verfügt das US-Hospital nach Ende der Bauarbeiten 4.680 Räume, davon 120 Untersuchungsräume und neun Operationssäle. Für Patienten stehen 68 Betten zur Verfügung, die auf 93 Betten erweitert werden können. 860 Millionen Euro sind für das Projekt bereits bewilligt. In diesem Jahr sollen weitere 250 Millionen Euro folgen, im kommenden Jahr nochmals rund 80 Millionen Euro. Der Bund beteiligt sich mit 151 Millionen Euro an den Planungskosten.

Diese Brücke könne im Notfall "Leben retten", wie Matthias Göbel betont. Von der Air Base Ramstein bis zum alten Krankenhaus in Landstuhl seien es derzeit 30 Minuten. Durch die Brücke werde sich diese Zeit halbieren. "Das ist natürlich wichtig, wenn die US-Streitkräfte verletzt auf der Air Base ankommen, um kurze Wege bis in den OP-Saal zu gewährleisten", sagt Göbel.

Eine Vielzahl von Fachärzten soll im geplanten US-Hospital in Weilerbach dann die amerikanischen Gaststreitkräfte und ihre Familien versorgen. HDR GmbH

Neues Hospital soll alte Standorte ablösen

Das neue US-Krankenhaus in Weilerbach soll dann langfristig die in die Jahre gekommenen Standorte in Landstuhl und auf der Airbase ablösen. Bettina Bachem freut sich, dass die Arbeiten bald starten: "Keiner von uns hat je zuvor so eine große Bude gebaut, von daher ist das schon spannend."

Die in diesem Artikel verwendeten Bilder vom geplanten US-Hospital wurden durch die amerikanischen Projektpartner freigegeben.