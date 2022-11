Nosferatu-Spinne in Supermarkt in Weilerbach

per Mail teilen

Große Aufregung in einem Supermarkt in Weilerbach im Kreis Kaiserslautern: Aus einer Bananenkiste ist eine große Spinne gekrabbelt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Mitarbeiter des Marktes hatten die Spinne nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Weilerbach in der Bananenkiste entdeckt. Sie vermuteten, dass es sich um eine Giftspinne handelt. Die Feuerwehr brachte sie in einer Tüte aus dem Geschäft und übergab sie an den Tierschutzverein Kindsbach.

Die Mitarbeitenden im Supermarkt in Weilerbach befürchteten, dass es sich um eine hochgiftige Bananenspinne handeln könnte. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/G. Kunz | G. Kunz

Spinne in Weilerbach war ungiftig

Dieser fand über einen Spinnenexperten heraus, dass es sich um eine sogenannte Nosferatu-Spinne handelte. Sie ist nur für ihre Beute giftig, für Menschen aber ungefährlich. Sie stammt eigentlich aus dem Mittelmeerraum, seit Jahren breitet sie sich aber auch in Deutschland aus. Die Spinne aus Weilerbach wurde in einem Waldstück ausgesetzt.