Fast 860 Millionen Euro: Baubeginn für US-Hospital Weilerbach im Oktober

Für etwa 860 Millionen Euro soll in Weilerbach ein neues Militär-Krankenhaus der US-Amerikaner entstehen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Oktober starten.

Lange Zeit war unklar, wann die Bauarbeiten für das Millionen-Projekt in Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) starten sollen. Wie das Amt für Bundesbau, das für das neue US-Hospital zuständig ist, mitteilt, soll es mit dem Bau voraussichtlich im Oktober losgehen. Am Mittwoch sei der Bauantrag an eine Arbeitsgemeinschaft vergeben worden, die aus zwei großen Baufirmen besteht.

Neues US-Hospital in Weilerbach soll 2027 fertig sein

Bereits seit 2014 laufen auf dem Gelände bei Weilerbach nach Angaben der Bundesbauverwaltung die Vorarbeiten für das Militär-Krankenhaus. Unter anderem seien in dieser Zeit mehrere Brücken und Straßen auf dem Areal gebaut worden. Ende 2027 sollen die Bauarbeiten für das US-Hospital fertig sein. Geplant ist ein Neubau mit insgesamt 90.000 Quadratmeter Nutzfläche, Operationssälen und Untersuchungsräumen für die Amerikaner.

Bislang steht das größte Militärkrankenhaus der USA außerhalb der Staaten in Landstuhl. Der Neubau in Weilerbach soll künftig die Krankenhäser in Landstuhl und auf der Air Base Ramstein ersetzen. U.S. Army

Größtes US-Krankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten

Die Kosten für den Neubau belaufen sich nach Angaben des Landesbetriebs LBB auf rund 859 Millionen Euro. Bei dem Projekt handelt es sich um das größte amerikanische Krankenhaus außerhalb der USA.