Lange Menschenschlange vor Impfbus in Weilerbach

Wer sich gegen Corona impfen lassen will, braucht im Moment Geduld. In Weilerbach bei Kaiserslautern waren am Freitagmorgen rund 300 Impfwillige am Impfbus - und standen stundenlang in der Kälte.

In dem Bus können rund 300 Menschen pro Tag geimpft werden. SWR

Um neun Uhr hatte der Impfbus auf dem Weilerbacher Dorfplatz die Pforten geöffnet. "Da waren schon 250 Menschen da", sagt Irina Helber, Teamleiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Impfbus. Die Schlange zog sich über den Platz und weit zurück bis auf die Hauptstraße.

Mittendrin ein Mann, der seit einer Stunde ansteht - und wenigstens den Bus schon sehen kann. Er nimmt es gelassen: "Ich will mich boostern lassen. Und mit der langen Wartezeit muss ich jetzt leben." Andere Alternativen hat er vorher nicht geprüft.

Kein schneller Corona-Impftermin beim Hausarzt

Sein Nachbar aber schon. Bei seinem Hausarzt habe man ihm gesagt, er müsse bis Februar auf einen Termin für die Corona-Impfung warten. Das war ihm zu lang. "Ich habe sowieso in Kaiserslautern was zu erledigen gehabt, also bin ich hierher gekommen." Die Kälte mache ihm nichts aus, erzählt er. "Hauptsache, es regnet nicht."

Weiter hinten in der Schlange merken die Menschen schon, dass es gerade mal fünf Grad kalt ist. Eine Frau steht seit eineinhalb Stunden in der Schlange - zwar dick eingepackt in Winterjacke, mit Schal und Mütze auf dem Kopf. Nur an die Handschuhe hat sie nicht gedacht: "Mir frieren gleich die Finger ab." Sie ist sauer auf die Politik: "Man hat nicht auf die Virologen gehört, die die vierte Corona-Welle vorausgesagt haben. Das hier" - sie zeigt auf die Menschenschlange - "hätte man verhindern können."

Kritik an der Organisation

Ihr Partner neben ihr schlägt in die gleiche Kerbe. "Die Organisation lässt doch sehr zu wünschen übrig", sagt er. Er verweist auf das Impfen in den USA. "Dort sind die Menschen mit Autos in einen Drive-In gefahren und haben ihre Impfung bekommen. Das hätte man hier auch organisieren können. Dann hätten die Menschen die Wartezeit wenigstens im warmen Auto verbringen können."

Noch weiter hinten in der Schlange friert eine Frau leise vor sich hin - und schildert ihre Verzweiflung. "Ich habe Kundenkontakt - und bin mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson geimpft. Ich brauche eine Booster-Impfung." Überall habe sie nachgefragt: Beim Impfzentrum, beim Hausarzt - und überall Absagen bekommen. "Die Menschen wollen sich impfen lassen und können es nicht - das will mir nicht in den Kopf."

Im Bus ist es sehr beengt, deshalb kann hier nur ein Arzt impfen. SWR

Impfbus eigentlich nur auf 150 Impfungen ausgelegt

Solche Sätze hört DRK-Teamleiterin Irina Helber jeden Tag mehrfach, wenn sie mit dem Impfbus irgendwo in Rheinland-Pfalz auftaucht. "Da waren Ausdrücke dabei, die ich nicht wiedergeben möchte", sagt sie. Sie sage sich immer, dass der Unmut der Menschen sich ja eigentlich nicht gegen sie persönlich richte.

Denn das Team tue schon mehr, als es eigentlich mal geplant war. Eigentlich sei der Impfbus auf 150 Impfungen pro Termin ausgelegt. Weil aber immer mehr Menschen das Angebot annehmen würden, verabreiche man mittlerweile bis zu 300 Impfdosen. Dabei sei nicht der Impfstoff das Problem, sondern der fehlende Platz. "Wir können da drin nur mit einem Arzt impfen", erklärt Irina Helber. Außerdem sei es kalt, die Menschen dick angezogen - das alles müsse erst einmal ausgezogen werden. "Das kostet alles Zeit."

Wer es in der Schlange bis hierhin geschafft hatte, hatte das Ziel schon vor Augen. SWR

Das Ende der Schlange in Weilerbach - möglicherweise reicht es nicht für die Corona-Impfung

Wenn es zu kalt wird, hole man auch schon mal ältere Menschen oder Mütter mit kleinen Kindern aus der Schlange heraus und lasse sie vor. Die Menschen hätten dafür Verständnis. "Und ab und zu bekommen wir auch mal eine Schachtel Pralinen geschenkt. Über diese Anerkennung freuen wir uns natürlich", sagt Irina Helber.

In Weilerbach sind die Mitarbeiter des DRK schon am späten Vormittag am Ende der Schlange unterwegs und erklären den Menschen dort, dass es heute möglicherweise nicht für ihre Impfung reichen wird. Sie werden zu einem anderen Termin kommen müssen - und dann wieder sehr viel Geduld mitbringen müssen.