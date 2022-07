per Mail teilen

In Weilerbach soll ein Gedenkstein und eine Infotafel für den Weilerbacher Polizisten Herbert Schoner errichtet werden, der 1971 von der RAF in Kaiserslautern ermordet wurde. Nach Angaben von Ortsbürgermeister Bonhagen kam der entsprechende Antrag von der CDU-Fraktion. Der Antrag sei mehrheitlich im Ortsgemeinderat angenommen worden. Gedenkstein und Infotafel sollen neben einem Fahrradweg in Weilerbach errichtet werden. Wann der Stein gestellt werden soll, ist noch unklar.