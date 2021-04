Am Sonntag findet in der Verbandsgemeinde Weilerbach die Bürgermeisterwahl statt. Zur Wahl stehen die amtierende Bürgermeisterin Anja Pfeiffer von der CDU, die das Amt seit 2005 inne hat und der Rodenbacher Ortsbürgermeister Ralf Schwarm von der SPD. Wegen der Corona-Pandemie rechnet die Verbandsgemeinde mit einem hohen Anteil an Briefwählern. In den Wahllokalen gelten den Angaben nach die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Bis 18 Uhr können alle Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben.