Blutender Mann in Unterwäsche unter Fenster von Hotel in Weilerbach gefunden

In Weilerbach (Landkreis Kaiserslautern) ist ein Mann aus dem Fenster eines Hotelzimmers gestürzt. Ein Passant fand den Betrunkenen, stark blutend und in Unterhose, unterhalb des Fensters.

Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilt, muss der Mann wohl am frühen Donnerstagmorgen aus dem Fenster des Hotels in der Hauptstraße in Weilerbach gestürzt sein. Ein Zeuge meldete, dass er einen Betrunkenen unterhalb eines Hotelfensters gefunden habe. Der Mann blute stark, sei nur mit einer Unterhose bekleidet, aber ansprechbar.

Offenbar keine Fremdeinwirkung bei Fenstersturz in Weilerbach

Nach Angaben der Polizei war er wohl etwa 2,50 Meter in die Tiefe gestürzt. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der 45-Jährige wurde laut Polizei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer sich der Mann verletzt hat, ist bislang noch unklar.