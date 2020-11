per Mail teilen

Eigentlich ist es jedes Jahr dasselbe: Wenige Tage vor Weihnachten stürmen Kunden in die Läden und kaufen kurz vor knapp Geschenke. Dieses Jahr ist es zumindest in Kaiserslautern anders.

Morgen um halb zehn in Kaiserslautern: Das Deko- und Haushaltswarengeschäft Pallmann hat noch nicht geöffnet, da warten schon acht Kunden auf Einlass - natürlich ordnungsgemäß mit Maske und anderthalb Metern Sicherheitsabstand.

Unter den Kunden ist Maike Martin, die wie in den vergangenen 20 Jahren auch schon mehrere Wochen vor Weihnachten Geschenke kauft. "Ich weiß, dass bestimmte Sachen, die ich gerne habe, bis Heiligabend oft ausverkauft sind. Deswegen geh ich gerne früh."

Corona hält die Menschen in Kaiserslautern nicht davon, ab, in der Fußgängerzone einzukaufen. SWR

Angst, sich dieses Jahr beim Weihnachtseinkauf mit Corona anzustecken, hat Maike Martin zwar schon – sie passt aber gut auf sich auf und hält sich auch beim Einkaufen an die Abstands- und Hygieneregeln. "Ich muss meine Lieblingsläden doch unterstützen!"

Trotz Corona läuft der Laden

Das freut Mathias Pallman, Geschäftsinhaber und Vorsitzender des Einzelhandesverbandes Kaiserslautern. Trotz Corona läuft sein Geschäft richtig gut. "Die Leute machen es sich gerade schön, sie dekorieren, räumen um, holen sich neues Geschirr, backen viel", erzählt er.

Der Einzelhändler findet es richtig, dass viele Kunden dieses Jahr früh kommen, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. "Uns wird wohl die Ware ausgehen", tippt Pallmann. "Ich habe jetzt schon Lieferanten, die nicht mehr liefern können, weil in der Sommerzeit bei vielen Produktionsstillstand war."

Mathias Pallmann empfiehlt Kunden, sich dieses Jahr rechtzeitig um Weihnachtsgeschenke zu kümmern. SWR

Auch Online-Handel zieht an

So gut wie das Geschäft von Matthias Pallmann sind aber bei weitem nicht alle Geschäfte in Kaiserslautern besucht. Wegen der Corona-Pandemie würden viele Menschen zurzeit lieber im Internet bestellen, hat Thomas Scherer festgestellt, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz. Seine Prognose: "Wir gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr im Online-Handel stärker werden wird als in den Vorjahren."