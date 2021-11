Weihnachtsmarkt Kaiserslautern startet mit 2G-Regeln - Abbruch vom Tisch

Lichterglanz, Glühwein und Impfnachweis – der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern ist heute nun doch mit 2G-Regeln gestartet. Die Beschicker sind wütend, ein Abbruch ist aber vom Tisch.

Ursprünglich sollte der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern ohne größere Einschränkungen starten. Kurz vor der offiziellen Eröffnung am heutigen Montag hat die Stadt nun aber doch Verschärfungen beschlossen. Schuld sei das aktuelle Infektionsgeschehen.

Glühweinstände werden umzäunt

Deshalb fiel die offizielle Eröffnungsfeier, die für 18 Uhr geplant war, aus. Die Glühweinstände werden eingezäunt, innerhalb dieser Bereiche gilt die 2G-Regelung. Um die Kontrollen zu erleichtern, erhalten Besucher ab Dienstag dann auch ein Zugangsbändchen, das sie vorzeigen können.

Lässt die Infektionslage es zu, hat der Lauterer Weihnachtsmarkt bis zum 23. Dezember geöffnet und wird danach als Silvestermarkt fortgeführt. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) schließt aber auch ein vorzeitiges Ende nicht aus, sollte sich die Corona-Lage weiter verschärfen.

Beschicker des Kaiserslauterer Weihnachtsmarktes wütend

Am Vormittag sah es noch so aus, als könnten auch die Beschicker für einen vorzeitigen Abbruch sorgen. Karl Knörr, einer der Sprecher der Weihnachtsmarkt-Beschicker, kritisiert die kurzfristig geänderten Regeln. "Wenn wir das vor einer Woche gewusst hätten, dann hätten wir gar nicht aufgebaut", schimpfte Knörr. Die Buden und Stände seien bereits voller Ware, jetzt werde man vor vollendete Tatsachen gestellt. Das sei nicht in Ordnung.

Knörr und seine Kollegen wollen am Dienstag über den weiteren Verlauf beraten. Ein Abbruch, wie es in ersten Stellungnahmen hieß, ist aber vom Tisch. Am Nachmittag sagte Knörr, die Ware sei bereits geordert, man müsse sie jetzt auch verkaufen. Die Beschicker würden sich vor allem an den Zäunen stören, die ihrer Meinung nach nutzlos seien.

Strenge Corona-Regeln auch beim Kulturmarkt

Auch für den Kulturmarkt in der Fruchthalle, der am Freitag beginnt, gelten neue Regeln: Im gesamten Gebäude gilt die 2G-Regel und eine Maskenpflicht. Außerdem wird es keine gastronomischen Angebote in der Fruchthalle geben.