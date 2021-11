Stand jetzt: Weihnachtsmärkte in der Westpfalz finden statt

Ohne Masken und Abstand in Kaiserslautern

Anders als in anderen Städten in Rheinland-Pfalz sollen die Weihnachtsmärkte in der Westpfalz wie geplant stattfinden. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Sendung am Di. , 16.11.2021 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz