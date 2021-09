Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern startet im November

per Mail teilen

In diesem Jahr soll es wieder einen Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern geben. Wegen der Corona-Pandemie wird er aber etwas anders stattfinden als sonst.

Die Fans des Kaiserslauterer Weihnachtsmarktes werden sich freuen. Nachdem der Markt im vergangenen Jahr ausgefallen ist, soll es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern geben. "Sofern sich die Pandemiesituation nicht noch einmal dramatisch verschlechtert und etwaige neue Hygieneregeln eine Durchführung weiter verkomplizieren", teilt die Stadt Kaiserslautern mit.

Die Buden sollen in diesem Jahr weiter auseinander gestellt werden, um Menschenansammlungen dort zu vermeiden. Nach den Plänen der Stadt erstreckt sich der Markt in diesem Jahr zwischen Stiftsplatz, Schillerplatz, Altenhof sowie über Teile der Marktstraße.

Neue Regeln für Glühweinstände in Kaiserslautern

Für Betreiber von Glühweinbuden gelten besondere Regeln: An den Ständen soll es Zugangskontrollen geben, Stehtische und Sitzbereiche sind besonders abzugrenzen. Das Mitnehmen von Glühwein für den Bummel über den Markt ist nicht gestattet.

Genau Corona-Regeln für Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern folgen

Die detaillierten Regeln will die Stadt Kaiserslautern mit den dann im Land gültigen Corona-Regeln abgleichen. Daher kann sie derzeit noch keine Details dazu nennen. Der Markt beginnt am 22. November und geht bis zum 23. Dezember. Vom 27. bis 30. Dezember wird der Weihnachtsmarkt dann erneut als Silvestermarkt weitergeführt.