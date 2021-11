Chapeau Neustadt

In Neustadt an der Weinstraße wird wegen der hohen Coronazahlen am Abend der Weihnachtsmarkt geschlossen. Wäre das ein Vorbild für die Märkte in der Westpfalz? Ein Kommentar dafür von SWR-Reporterin Sina Weber.

Neustadt an der Weinstraße beendet am Abend den Weihnachtsmarkt – angesichts der rasant steigenden Coronazahlen eine richtige, wenn auch mutige Entscheidung. Mutig deshalb, weil jetzt wahrscheinlich Viele aufschreien werden, man könne doch den Menschen vor Weihnachten nicht die letzte Freude nehmen. Zudem gelte ja die 3G-Regel, so dass die Sache ziemlich sicher ist. Das ist aber viel zu kurz gedacht. Denn bei vielen Menschen liegt die zweite Impfung inzwischen schon mindestens ein halbes Jahr zurück, da steigt die Wahrscheinlichkeit eines Impfdurchbruchs offenbar stark. Experten wurden kaum gehört Was aber viel wichtiger ist: Es ist ein falsches Zeichen, die Weihnachtsmärkte stattfinden zu lassen. Schon lange haben Experten gewarnt, dass die Zahlen in die Höhe schnellen und wir einen schwierigen Winter erleben werden. Doch wieder hat kaum jemand auf diese Experten gehört. SWR-Reporterin Sina Weber SWR Dass die Weihnachtsmärkte stattfinden, suggeriert, dass die Lage doch eigentlich gar nicht so schlimm ist - und lässt im schlimmsten Fall die Menschen leichtsinniger werden. Um die Bevölkerung und auch die Standbetreiber zu schützen, die jetzt Kosten und Aufwand hatten, wäre es die beste Lösung gewesen, die Märkte frühzeitig abzusagen. Diese Chance wurde verpasst, daher sollten die Verantwortlichen in der Westpfalz jetzt den gleichen Mut beweisen, wie die Kollegen aus Neustadt – und die Weihnachtsmärkte schließen: Um ein Zeichen zu setzen und die Menschen zu schützen. Und damit wir alle diese Pandemie möglichst bald loswerden.