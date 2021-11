Rücksicht auf Geimpfte

In Neustadt an der Weinstraße wird wegen der hohen Coronazahlen der Weihnachtsmarkt geschlossen. Wäre das ein Vorbild für die Märkte in der Westpfalz? Ein Kommentar dagegen von SWR-Reporter Jürgen Rademacher.

Ich bin dagegen, dass die Weihnachtsmärkte jetzt schon wieder geschlossen werden – und das hat gleich mehrere Gründe. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sich gerade auf Weihnachtsmärkten viele Menschen mit Corona anstecken. Wir reden schließlich über Veranstaltungen im Freien. Ganz klar – auch dort braucht es Hygienekonzepte. Abstand halten, möglichst alle geimpft oder genesen, meinetwegen dazu auch noch getestet. Aber diese Hygienekonzepte gibt es ja bereits. Und Polizei und Ordnungskräfte haben zum Beispiel am Wochenende in Kaiserslautern gezeigt, dass sie sie durchsetzen wollen und können. Wenn dann auch noch die Aussteller ein Auge darauf haben, dass die Konzepte eingehalten werden, dann dürfte auf Weihnachtsmärkten meiner Ansicht nach nicht viel schief gehen. Seit zwei Jahren an alle Regeln gehalten Ich habe aber noch ein grundsätzliches Problem damit, die Weihnachtsmärkte jetzt wieder zu schließen: Ich habe mich seit zwei Jahren in dieser Corona-Pandemie an alle Regeln gehalten – ich habe Freunde und Verwandte nicht besucht, bin nicht in Restaurants gegangen, bin ins Homeoffice gewechselt und, und, und. Und ich habe mich impfen lassen – aus Überzeugung. Jürgen Rademacher SWR SWR - Wenn wir jetzt die Weihnachtsmärkte schließen, habe ich das Gefühl, wir nehmen wieder Rücksicht auf diejenigen, die diese Regeln nicht einhalten wollten. Ja – die Inzidenz bei Ungeimpften in Rheinland-Pfalz ist mehrfach höher als bei Geimpften. Und ich finde, dass es genau deshalb jetzt an der Zeit ist, dass auch mal Rücksicht auf die Geimpften genommen wird. Und wenn es nur für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt ist.