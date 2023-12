Weihnachtsfrieden bei Verwaltungen im Westen der Pfalz

Weihnachten - das ist wahrscheinlich die friedvollste Zeit des Jahres. Und daran halten sich auch die Verwaltungen im Westen der Pfalz: Sie rufen den Weihnachtsfrieden aus.

In Pirmasens zum Beispiel hat dieser Weihnachtsfrieden schon am 11. Dezember begonnen - und endet am 2. Januar 2024. Das heißt: Die Ämter verzichten darauf, "belastende Verwaltungsakte" zu erlassen. Dazu gehört zum Beispiel, dass keine Mahnungen verschickt werden oder Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden. Einige Verwaltungen verschicken in dieser Zeit auch keine Zeugenfragebögen oder Anhörungsschreiben.

Weihnachtsfrieden startet im Großteil der Pfalz am Freitag

Bei den meisten Verwaltungen in der Westpfalz beginnt dieser Weihnachtsfrieden am 15. Dezember. Im Kreis Südwestpfalz zum Beispiel werden ab diesem Tag keine Mahnungen mehr verschickt. Auch in Kaiserslautern wird das so gehandhabt. Nach Auskunft der Stadt vollstreckt zum Beispiel die Finanzabteilung ab dem kommenden Freitag keine Forderungen mehr.

Der Weihnachtsfrieden ist gesetzlich nicht geregelt - wenn man so will, ist das eine freiwillige Leistung der Verwaltungen. Nicht ohne Hintergrund: Die Kreisverwaltung Kaiserslautern macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass über die Feiertage die Abteilungen im Kreishaus ohnehin nur mit Notdiensten besetzt sind. Da können bestimmte Verwaltungsakte gar nicht erst bearbeitet werden.

Grenzen des Weihnachtsfriedens im Westen der Pfalz

Allerdings hat der Weihnachtsfrieden der Verwaltungen auch seine Grenzen: Wenn zum Beispiel eine Verjährung droht oder der Verlust von Geld, dann werden trotzdem Mahnungen rausgeschickt. Und nach Angaben der Stadt Kaiserslautern kommt es auch auf die Art und Schwere der Verfehlung an, ob über Weihnachten ein Verfahren über eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet wird. Klassisches Beispiel: Wer eine Feuerwehrzufahrt zuparkt, muss trotz Weihnachtsfriedens damit rechnen, Post vom Ordnungsamt zu bekommen. Und auch der Verkehr wird weiter überwacht - und Knöllchen werden ausgestellt.