Die Stadt Pirmasens vollstreckt nach eigenen Angaben in diesem Jahr keine Strafen mehr. Die Ämter der Stadt seien bei diesem sogenannten Weihnachtsfrieden angewiesen worden, von heute bis zum 1. Januar keine belastenden Verwaltungsakten zu erlassen und Mahnungen zuzustellen. Ausgenommen seien der ruhende Verkehr, der weiterhin überwacht werde, sowie Fälle, in denen der Stadt ein Schaden oder Rechtsnachteil entstehe - oder wenn Gefahr in Verzug sei.