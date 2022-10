Weihnachtsbeleuchtung auch in diesem Jahr

Kusel:

Auch in diesem Jahr planen die meisten Städte in der Westpfalz, Weihnachtsbeleuchtung aufzuhängen. Nur die Stadt Kaiserslautern macht hier eine Ausnahme. Nadine Lindacher:

Die Stadt Kaiserslautern will eigenen Angaben nach komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Mit der Maßnahme soll jetzt während der Krise Energie gespart werden. An der Straßenbeleuchtung und den Laternen in der Stadt soll hingegen nichts geändert werden. In Kusel soll es auch wieder eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Allerdings in einem etwas kleineren Umfang und sie soll nicht so lange leuchten. Außerdem habe man in den letzten Jahren schon auf stromsparende LED-Lichter umgestellt, sagt der Kuseler Bürgermeister Hartloff. Auch in Pirmasens werden an Weihnachten Lichter leuchten. Aber auch hier wurde nach Stadtangaben bereits auf LED-Lampen umgerüstet, sodass der Stromverbrauch niedrig gehalten werden kann.