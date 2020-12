Besucher können am Haus der Nachhaltigkeit in Trippstadt im Kreis Kaiserslautern seit Freitag selbst Tannenbäume schlagen. Wegen der Corona-Pandemie gelten nach Angaben des Forstamts Johanniskreuz dabei aber strenge Regeln. Jeder Besucher muss sich die Hände desinfizieren, bevor er das Gelände am Haus der Nachhaltigkeit betritt. Außerdem gelten die Maskenpflicht und der Mindestabstand von eineinhalb Metern. Die Besucher können sich einen Weihnachtsbaum aussuchen und selbst schlagen oder absägen. Ein Baum kostet 20 Euro pro Meter. Vertreter des Hauses der Nachhaltigkeit in Trippstadt empfehlen, festes Schuhwerk, eine kleine Handsäge und Handschuhe mitzubringen. Die Aktion endet am Sonntagabend. Weitere Weihnachtsbaumverkäufe gibt es am Samstag von 10 bis 14 Uhr in Wilgartswiesen im Landkreis Südwestpfalz und von 10 bis 15 Uhr in Wald beim Gestüt Birkhausen bei Zweibrücken. Außerdem startet am Samstag der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Messeplatz in Kaiserslautern.