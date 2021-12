Weihnachtsbäume direkt aus dem Pfälzerwald

Überall in der Westpfalz

Weihnachten - das Fest der Traditionen. Lichterketten, Kerzen und Lametta schmücken gerade die Wohnzimmer in der Westpfalz. Und was bei vielen keineswegs fehlen darf: der Weihnachtsbaum. Doch wo bekommt man einen her? Direkt aus dem Pfälzerwald!

Das bietet einige Vorteile, denn die heimischen Weihnachtsbäume der Forstämter sind nicht nur frisch, sondern auch besonders umweltverträglich. Die Nadelbäume gedeihen laut dem Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz ohne Pestizide oder Dünger. Immer mehr Anbauflächen seien zudem mit Nachhaltigkeitszertifikaten ausgezeichnet. Baum selbst schlagen oder schlagen lassen? Gerade voll im Trend: den Weihnachtsbaum im Wald aussuchen und selbst schlagen. "Ich mache das jetzt schon seit über 30 Jahren, die Nachfrage steigt stetig. Vor allem junge Menschen legen großen Wert darauf, dass sie den Baum selbst fällen", erzählt der Morlauterer Revierförster Klaus Platz. Das sei auch wesentlich nachhaltiger, denn es werden nur Bäume geschlagen, die auch mitgenommen werden. Hier gibt es frische Weihnachtsbäume in der Pfalz Forstamt Johanniskreuz 11. + 12.12.2021 (10 - 16 Uhr), Selbsteinschlag von Nordmanntannen im „Weihnachtswald“, Haus der Nachhaltigkeit, Johanniskreuz 11.12.2021 (09:30 - 16:30 Uhr), Selbsteinschlag von Nordmann- und Edeltannen, Forsthaus Wolfsgrube, Elmstein Forstamt Kaiserslautern 11.12.2021 (10 bis 16 Uhr), Revier Morlautern, "Wasserloch" vom Eichenlagerplatz / Entersweilerstraße, 700m östlich Gasthaus Quack, Kaiserslautern, Selbsteinschlag von Nordmannstannen, Edeltannen, Fichte, Kiefer 18.12.2021 (10 bis 16 Uhr), Revier Finsterbrunnen, Breitenauer Bergfeld „Alte Hofdellhütte“, Selbsteinschlag von Nordmanntanne 19.12.2021 (10 bis 16 Uhr), Revier Morlautern, "Rummelshalde", ausgeschildert ab Forstamt Kaiserslautern / Velmannstraße, Selbsteinschlag von Nordmannstannen, Edeltannen, Fichte, Kiefer Forstamt Donnersberg 11.12.2021 (10:00 - 16:00 Uhr), Forstrevier / Gemeinde Sippersfeld, Am Retzbergweiher, Verkauf von eingeschlagenen Bäumen, verschiedene Größen, von der Fichte bis zur Edeltanne Forstamt Kusel 18.12.2021 (10:00 - 15: 00 Uhr), an der Kreisstraße zwischen Mayweilerhof und Ulmet, Nordmanntannen zum Selbsteinschlag Forstamt Westrich / Zweibrücken 18.12.2021 (10:00 - 14:00 Uhr), Staatswald Birkhausen bei Gestüt, Selbsteinschlag von Nordmannstannen und Blaufichten Forstamt Hinterweidenhtal 11.12.2021 (10:00 - 14:00 Uhr), Forstrevier / Gemeinde Wilgartswiesen, Falkenburghalle (ausgeschildert), auf dem Sportgelände, Verkauf von frisch eingeschlagenen Nordmanntannen 11.12.2021 (09:00 - 12:00 Uhr), Forstrevier / Gemeinde Hinterweidenthal, Dreschplatz (Dorfplatz), Hinterweidenthal, Nordmanntannen (Bäume werden nicht eingenetzt) Forstamt Otterberg 17.12.2021, 19.12.2021, 20.12.2021 (unterschiedliche Uhrzeiten), Grafenthalerhof, L 382 Otterberg Richtung Schneckenhausen, Selbsteinschlag von Weihnachtsbäumen