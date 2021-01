Für die Kirchengemeinden in der Westpfalz wird es wegen Corona kein Weihnachten wie jedes Jahr. Wir begleiten die Pfarrei Heilig Kreuz aus Winnweiler bei den Vorbereitungen.

Die katholische Pfarrei in Winnweiler steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die Adventszeit. Die ersten Ideen seien schon da, erzählt Pfarrer Carsten Leinhäuser. Mehrere Teams beschäftigen sich in diesen Tagen damit, was die Pfarrei Heilig Kreuz an Weihnachten überhaupt anbieten kann. "Grundlegend versuchen wir, mit unseren Mitteln ein möglichst vielfältiges Programm zu gestalten", erklärt Leinhäuser. Jeder Winnweilerer soll sich zumindest eine Sache aussuchen können, die zu ihm passt.

"Ich glaube, dass Weihnachten, trotz Corona und der äußerst bescheidenen Gesamtsituation, eine Chance für uns ist." Pfarrer Carsten Leinhäuser

Pfarrei Heilig Kreuz will Christmette im Freien feiern

Ein Weihnachtsfest mit der traditionellen Christmette sei jedoch in diesem Jahr keine Option. Bislang kamen an Heilig Abend immer zwischen 300 und 400 Menschen in die katholische Kirche in Winnweiler. Derzeit seien aber nur bis zu 70 Menschen zugelassen. "Da müssten wir viele Christmetten feiern, um das alles abzufrühstücken", rechnet Pfarrer Carsten Leinhäuser vor. In diesem Jahr brauche es eine andere Lösung. Die Pfarrei plant daher, die Christmette im Freien zu feiern, um mehr Menschen zu erreichen.

Weihnachten wegen Corona wieder realistischer erleben

"Ich glaube, dass Weihnachten, trotz Corona und der äußerst bescheidenen Gesamtsituation, eine Chance für uns ist", ist Leinhäuser optimistisch. Die Menschen könnten Weihnachten wieder realistischer erleben, wie es der Pfarrer nennt. "Mehr so, wie es tatsächlich in jener Nacht gewesen ist", spielt er auf die Weihnachtsgeschichte an. Dunkel, kalt und ohne Dach über dem Kopf. Die Pfarrei müsse jetzt kreativ werden, um zu prüfen, wie eine solche Feier aussehen könnte. "Wobei auch die Kirche kalt wäre, denn heizen ist aufgrund der Hygienevorschriften im Moment auch nicht drin", lacht Pfarrer Leinhäuser.

Online-Gottesdienste in Zeiten von Corona

Schon kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland hatte Pfarrer Leinhäuser in einem Interview davon berichtet, wie sich das Leben in der Gemeinde durch das Virus verändert hat. Gottesdienste wurden im Frühjahr beispielsweise vor allem online abgehalten.