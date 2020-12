Wegen des Corona-Lockdowns fahren in der Westpfalz ab sofort weniger Busse. Nach Angaben des Verkehrsverbundes gelten die Ferienfahrpläne.

In Kaiserslautern fahren die Busse bereits seit vergangenem Mittwoch nach dem Ferienfahrplan. Ab 28. Dezember wird dann auf den Samstagsfahrplan umgestellt. Die Nachtbusse entfallen. Auch in Pirmasens gilt der Ferienfahrplan. Darüber hinaus entfallen dort auch verschiedene Ruftaxilinien am späten Abend. Bis einschließlich 3. Januar gilt auch im Kreis Kusel der Ferienfahrplan. Ab dem 4. Januar wird wieder fast überall nach dem regulären Schulfahrplan gefahren, auch wenn die Schulen weiter geschlossen bleiben. Auf diese Weise können die Kinder mit dem Bus zur Betreuung in Schule oder Kindertagesstätte fahren. Eine Ausnahme bilden die Städte Kaiserslautern und Pirmasens: Dort gilt auch nach dem 4. Januar weiter der Ferienfahrplan.