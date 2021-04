Die Menschen in der Westpfalz haben seit Beginn der Corona-Krise zum Teil mehr Wasser verbraucht. Der Wasserverbrauch in einigen Gewerbegebieten ist hingegen gesunken. Die Stadtwerke in Kaiserslautern und Pirmasens haben mitgeteilt, dass Privathaushalte bis zu acht Prozent mehr Wasser verbraucht haben als im Jahr 2019. Viele Menschen arbeiten während der Krise aus dem Homeoffice, dadurch sei der Wasserverbrauch vermutlich gestiegen. Ein weiterer Grund liege darin, dass weniger Menschen in Sommerurlaub gefahren seien. In den Gewerbegebieten sei der Wasserverbrauch hingegen gesunken. Wie die zuständigen Wasserwerke mitteilen, haben einige Gebiete bis zu zehn Prozent weniger Wasser verbraucht. Der Gesamtwasserverbrauch in Kaiserslautern und Pirmasens sei um etwa drei Prozent gestiegen. In Zweibrücken haben die Stadtwerke keinen signifikanten Anstieg des Wasserverbrauchs festgestellt.