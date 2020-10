Viele Menschen in der Westpfalz haben nach Angaben der Kommunen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mehr Wasser verbraucht. Vor allem in Kusel ist der Verbrauch um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilten die dortigen Stadtwerke mit. In der Verbandsgemeinde hingegen sei der Wasserverbrauch in etwa gleich geblieben. In Pirmasens wurden rund zwei Prozent mehr Wasser verbraucht. Die Gründe sehen die jeweils zuständigen Stadtwerke hauptsächlich darin, dass mehr Menschen von zu Hause aus gearbeitet und dadurch mehr Wasser benötigt haben. Auch dass die Menschen ihren Sommerurlaub überwiegend zu Hause verbracht und beispielsweise Pools befüllt haben, erkläre die gestiegenen Verbrauchszahlen. In Zweibrücken ist den Angaben nach der Verbrauch recht stabil geblieben. Weil viele Unternehmen durch Kurzarbeit weniger Wasser verbraucht hätten, habe sich die Menge insgesamt ausgeglichen.