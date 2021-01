Die Verbandsgemeindewerke in Wolfstein gehen davon aus, dass bis Ende der Woche die Folgen des großen Wasserrohrbruchs behoben sind. Einwohner von Wolfstein, die links der Lauter wohnen, müssen weiterhin das Trinkwasser abkochen. In der Nacht zu Samstag war eine Hauptwasserleitung in Wolfstein kaputt gegangen. Dadurch war Schmutz in den Wasser-Hochbehälter gelangt. Ein Sprecher der Verbandsgemeindewerke sagte, dass am Sonntag bereits eine Kammer des Behälters gereinigt worden sei, am Montag würde die zweite gesäubert. Dann müsse das Wasser untersucht werden. Erst wenn das Gesundheitsamt grünes Licht gebe, müssten die Einwohner von Wolfstein, die links der Lauter wohnen, ihr Wasser nicht mehr abkochen. Vermutlich werde das am Mittwoch oder Donnerstag soweit sein. Gleichzeitig würden Mitarbeiter der Verbandsgemeindwerke die defekte Hauptwasserleitung erneuern. Das soll bis spätestens Freitag abgeschlossen sein. Solange werden Teile von Wolfstein über ein Provisorium versorgt.