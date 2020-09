In Kaiserslautern hat die Feuerwehr 13 Keller leer pumpen müssen. Nach Angaben der Städtischen Werke hatte ein Bagger am Donnerstag bei Arbeiten eine Wasserleitung beschädigt. In Teilen von Kaiserslautern fiel in der Folge der Wasserdruck ab. Inzwischen ist der Schaden repariert; die Leitungen wurden durchgespült. Das Wasser könne daher kurzfristig trüb sein, hieß es. Das sei aber nicht gesundheitsschädlich.