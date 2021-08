per Mail teilen

In Bechhofen im Kreis Südwestpfalz wird am Sonntag die Trinkwasserversorgung abgestellt. Die Verbandsgemeindewerke Zweibrücken-Land müssen nach eigenen Angaben dringend am Wassernetz arbeiten. Deshalb gebe es voraussichtlich zwischen 8 und 16 Uhr kein fließendes Wasser. Einwohner sollen deshalb Wasservorräte für Toilettenspülungen, zum Händewaschen und Kochen anlegen.