Wasser in Badeseen im Westen der Pfalz hat gute Qualität

Wer sich an heißen Sommertagen im Westen der Pfalz abkühlen möchte, muss dafür nicht unbedingt in eines der vielen Freibäder. Denn auch in den Badeseen in der Region kann man sich bedenkenlos abkühlen.

Sendung am Mi. , 8.6.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz