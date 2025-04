Wo einst der FCK übernachtete: Was wird aus dem Seehotel Gelterswoog bei Kaiserslautern?

Nicht nur Fußball-Größen haben im Seehotel Gelterswoog bei Kaiserslautern übernachtet, das Restaurant mit Terrasse am See war für viele Menschen in der Region ein beliebter Ausflugsort. Seit einiger Zeit ist das Hotel geschlossen. Tut sich nun aber was?

Wer am Gelterswoog nahe des Kaiserslauterer Stadtteils Hohenecken spazieren geht, dem fällt auf: Das dortige Seehotel hat schon bessere Zeiten erlebt. Im Restaurant etwas essen oder im Hotel übernachten geht ohnehin nicht mehr. Die langjährigen Betreiber haben das Seehotel schon vor einiger Zeit geschlossen - und mittlerweile auch verkauft.

Das Seehotel Gelterswoog bei Kaiserslautern steht nun schon seit einiger Zeit leer. SWR

Das bestätigt auch ein Sprecher der Stadt. In jüngerer Vergangenheit habe es einen Eigentümerwechsel gegeben. Um wen es sich bei den neuen Eigentümern handelt, will die Stadt nicht mitteilen. Der SWR ist bei seinen Recherchen auf zwei Firmen gestoßen, die einen Standort an der Adresse des ehemaligen Seehotels angeben: die Lakeside Breeze Hotel GmbH und ITBM GmbH.

Seehotel Gelterswoog "wegen Renovierung geschlossen"

Beide Firmen haben auch einen Briefkasten am Hoteleingang. Dort informiert außerdem ein Schild: "Closed for Renovation". Wegen Renovierung geschlossen. Tut sich hier also was? Vor dem Gebäude ist auch schon mal ein großer Lkw der ITBM-Group zu sehen. Viel bekannt ist über die beiden Firmen nicht. Bei ITBM handelt es sich um ein Unternehmen, das auf seiner Internetseite angibt, international tätig zu sein - unter anderem im Kosovo, in Albanien, Polen, Lettland, Dubai, aber auch in den USA.

Ein Schild weist am Eingang des Seehotels Gelterswoog auf Renovierungsarbeiten hin. SWR

Es beschreibt sich - grob zusammengefasst - als einen Dienstleister für verschiedene Bereiche - von Logistik bis hin zu Dienstleistungen im Gesundheitswesen, unter anderem auch medizinische Infrastrukturen in von Krieg betroffenen Gebieten. Was planen die Unternehmen aber am Gelterswoog? "Es gibt Gespräche innerhalb der Stadtverwaltung in Bezug auf Nutzungsüberlegungen der neuen Eigentümer", teilt die Stadt Kaiserslautern mit. Dazu gebe es aber weder einen Antrag noch eine Entscheidung.

Ortsvorsteherin hat noch keinen Kontakt mit neuen Besitzern

Um was es sich hier genau dreht, dazu gibt es von der Stadt keine Informationen. Sie verweist an die Eigentümer. Diese wiederum haben auf eine Anfrage des SWR bislang nicht geantwortet.

Auch Heike Spies (SPD), die Ortsvorsteherin von Hohenecken, hat von einem Besitzerwechsel gehört - mit den neuen Inhabern aber noch keinen Kontakt. Detaillierte Pläne sind ihr auch nicht bekannt. Allerdings soll es im Sommer des vergangenen Jahres ein erstes Gespräch mit den Referaten Bauordnung und Stadtentwicklung gegeben haben.

Eigentümer wollen wohl Hotel am Gelterswoog vergrößern

Dort soll der Stadt mitgeteilt worden sein, dass die neuen Eigentümer das Gebäude wieder als Hotel betreiben wollen - allerdings mit einigen Vergrößerungs- beziehungsweise Umbauplänen. Auch von Wellness soll die Rede gewesen sein. Eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gebe es aber bislang nicht. Unabhängig davon sei auch fraglich, inwieweit für ein solches Vorhaben überhaupt die Chance auf eine Genehmigung besteht.

Die Ortsvorsteherin von Hohenecken wünscht sich, dass das Seehotel Gelterswoog wieder belebt ist - das aber zum Gelände und der Region passend. SWR

"Natürlich wünsche ich mir, dass dort wieder Betrieb ist, dass die Menschen wieder auf der Seeterrasse sitzen und einen Kaffee trinken oder etwas essen können. Das ist eine tolle Location", sagt Heike Spies. Das alles müsse aber zum Gelterswoog und zur Region passen und es dürfe da nicht um jeden Preis etwas entstehen. "Der Gelterswoog ist ein Kleinod", ergänzt die Ortsvorsteherin.

Stadt Kaiserslautern wünscht sich "passende" Nutzung

Zwischenzeitlich waren im ehemaligen Seehotel Gelterswoog wohl auch Monteure beziehungsweise Baustellenpersonal untergebracht. "Das ist nach unserer Kenntnis aufgegeben worden", teilt die Stadt mit. Auch sie betont: "Eine zum Sondergebiet Naherholung passende Nachnutzung wäre im Sinne der Attraktivitätssteigerung des Areals seitens der Stadt sicherlich wünschenswert."