Warum die Menschen in Kaiserslautern sich beim Shopping zurückhalten

Die Menschen halten sich derzeit beim Einkaufen in den Innenstädten zurück. Das sagt Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Kaiserslauterer Einzelhandelverbands. In Kaiserslautern gebe es auch noch weitere Sorgen.

"Kaufzurückhaltung ist ein Thema, was momentan ganz Deutschland beschäftigt. Die Leute sind verunsichert", sagt Matthias Pallmann-Heger. Er führt selbst ein Geschäft für Porzellan, Geschenkartikel und Haushaltswaren. Und kriegt dadurch auch die Sorgen der Kundinnen und Kunden mit.

Dabei gibt es durchaus auch Positives aus der Innenstadt von Kaiserslautern zu berichten. "Wir haben derzeit keine gravierenden Leerstände im Kernbereich der Fußgängerzone", sagt der Vorsitzender des Einzelhandelverbands.

Corona hat die Innenstadt von Kaiserslautern nicht verändert

Während dieser Tage auch viel über den Beginn der Corona-Pandemie vor fünf Jahren gesprochen wird, lasse sich für Kaiserslautern festhalten: "Ich hatte damals die Befürchtung, dass Corona die Innenstadt nachhaltig verändern wird. Mir fällt heute aber kein Geschäft ein, das coronabedingt geschlossen hat", sagt Pallmann-Heger dem SWR. Und er ergänzt: "Der Handelsbestand in Kaiserslautern ist immer noch sehr stabil."

Sehr gut kann er sich noch an die Lockdown-Phasen erinnern. "Den ersten Lockdown habe ich gar nicht so negativ in Erinnerung", erzählt Pallmann-Heger. Nach dem ersten Lockdown seien die Menschen wieder "ganz massiv" in die Geschäften gekommen. "Die anderen Lockdowns haben einen dann schon zermürbt."

Baustellen machen den Geschäften zu schaffen

Es war eine Zeit mit "großen Ungerechtigkeiten", wie es der Vorsitzende des Einzelhandelverbands beschreibt. "Wir mussten unsere Läden geschlossen halten und die Lebensmittelmärkte haben dann mit Randsortimenten unseren Umsatz gemacht. Das war absolute Wettbewerbsverzerrung, da haben wir uns auch sehr darüber geärgert."

Wenn Matthias Pallmann-Heger heute aber nach vorne blickt, dann hofft er, dass sich an der Situation in der Innenstadt ohne gravierende Leerstände nichts ändert. Dafür müsse sich allerdings nicht nur die wirtschaftliche Gesamtsituation in Deutschland ändern. Auch die Lage vor Ort spiele eine Rolle. Vor allen Dingen die Baustellen, sagt Pallmann-Heger. "Die starke Baustellen-Situation über Jahre hat Leute zermürbt. Wir sind froh, wenn das alles weniger wird."

Betreiber der Mall will an neuem Konzept arbeiten

Er habe grundsätzlich nichts gegen Baustellen, sie seien wichtig, betont der Vorsitzende des Einzelhandelverbands. Aber es brauche andererseits auch Verständnis für die Geschäfte in der Stadt, die um Kunden werben. "Da hätte ich mir ein Entgegenkommen der Stadt gewünscht", sagt Pallmann-Heger. Beispielsweise mit Ausweichparkplätzen. Oder einer besseren Kommunikation nach außen, wo man parken kann und wie man am besten in die Stadt kommt. An letzterem Punkt arbeite die Stadt derzeit.

Natürlich ist Pallmann-Heger auch die Situation der Mall mit zahlreichen Leerständen nicht entgangen. "Das Thema Mall ist in Kaiserslautern natürlich stark besetzt. Der Betreiber muss sich Gedanken machen, wie er sie umnutzt, neu nutzt." An einem entsprechenden Konzept für das "K in Lautern" will der Betreiber ECE auch arbeiten. Das hatte er bereits angekündigt.

Bei FCK-Spielen könnten mehr Fans shoppen

Den Einzelhandelsverbands-Vorsitzenden freut es, dass es auch wieder jüngere Menschen gibt, die in Kaiserslautern den Mut zu Neueröffnungen haben. Vorwiegend im Gastronomiebereich. Gespannt ist er zudem, wie sich das alte C&A-Gebäude entwickelt. In dem sollen Technologie, Büros und Wohnungen aufeinander treffen.

"Klar gibt es auch Straßen in der Innenstadt, die schwächeln, zum Beispiel die Schillerstraße", so Pallmann-Heger. Was er sich grundsätzlich wünschen würde: Dass man bei Heimspielen des FCK wieder mehr Menschen in die Innenstadt lockt, wie das früher der Fall gewesen sei. "Das Park- and Ride-Angebot ist ökologisch sinnvoll, ökonomisch aber nicht. Die Leute werden an der Innenstadt vorbeigefahren."

Aus Sicht des Einzelhandels sollte Kaiserslautern sauberer sein

Hier könnten Einzelhandel und Gastronomie noch mehr vom Fußball profitieren, meint Pallmann-Heger. Zu Heimspielen des FCK kommen bekanntermaßen wieder regelmäßig über 40.0000 Fans ins Fritz-Walter-Stadion.

Ein Thema, das den Vorsitzenden des Einzelhandelverbands außerdem weiterhin bewegt: die Sauberkeit in der Stadt. Da nimmt er auch diejenigen Ladenbetreiber in die Pflicht, in deren Umfeld der Müll liege und von deren Verpackungen er komme.

Sicherheit rund um die Mall weiter ein Thema

Ein Thema, über das vor einem Jahr intensiv diskutiert wurde, ist die Sicherheit in der Innenstadt. Vor allen Dingen am Bereich rund um die Mall. "Was ich von den Kunden höre, ist das immer noch ein Dauerbrenner", sagt Pallmann-Heger.

Man spüre, dass sich Politik und Polizei hier bemühen. "Aber da ist noch viel Luft nach oben. Ich würde sagen, das ist eines der Topthemen der Bürger und der Besucher hier in der Innenstatdt von Kaiserslautern", so der Vorsitzende des Einzelhandelverbands.