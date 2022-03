In Wartenberg-Rohrbach im Donnersbergkreis ist eine betrunkene Autofahrerin am Donnerstagabend in eine Scheunenwand gekracht. Wie die Polizei mitteilt, kam die 37-Jährige auf gerader Strecke von der Hauptstraße ab und prallte mit ihrem Auto gegen das Gebäude. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,5 Promille. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Da die Frau einen gefälschten Führerschein vorzeigte, ermittelt die Polizei auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen sie. An dem Auto entstand Totalschaden. Ob die Scheune bei dem Unfall beschädigt wurde, ist nicht bekannt.