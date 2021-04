Die Polizei in der Westpfalz und der Jagdverband Rheinland-Pfalz warnen wegen der Zeitumstellung am Wochenende vor Wildunfällen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Deshalb verlagere sich ein Teil des Berufsverkehrs in die Dämmerung. Dann sei besonders viel Wild unterwegs, sagte ein Polizeisprecher. Vor allem sollten Autofahrer an Feldern und Wäldern aufpassen. Sollte ein Wild die Straße kreuzen, rät der Landesjagdverband das Licht abzublenden oder zu hupen. Ausweichmanöver sollte man nicht fahren. Die Folgen könnten schwerwiegender sein. Im vergangenen Jahr gab es in der Westpfalz nach Angaben der Polizei knapp 3.500 Wildunfälle. Das sind fast 390 weniger als im Jahr davor. Die Polizei geht davon aus, dass dies mit dem Lockdown von März bis Juni zu tun haben könnte. In dieser Zeit sei die Zahl der Wildunfälle im Vergleich zum Vorjahr um etwa 200 gesunken. Die Menschen seien weniger mit den Autos unterwegs gewesen.