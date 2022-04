Schneefall legt Teile der Pfalz lahm

Starker Schneefall führt seit Freitagabend vor allem in der West- und der Südwestpfalz zu Beeinträchtigungen. In Teilen ist der Strom ausgefallen. Viele Straßen sind gesperrt.

Betroffen ist unter anderem die A6. Sie ist laut Polizei wegen querstehender Lkw im Kreuz Kaiserslautern gesperrt. Gleiches gilt für die A63 von Sembach bis zum Kreuz Kaiserslautern und die A62 im Bereich Pirmasens. Unter der Last des Schnees sind den Angaben zufolge auch viele Bäume umgestürzt - sowohl auf Autos als auch auf Straßen. Allein im Stadtgebiet Kaiserslautern wurden 70 solcher Fälle gezählt. Dazu kommen zahlreiche Verkehrsunfälle in der gesamten Westpfalz. Meist soll es dabei bei Blechschäden geblieben sein.

Waldgebiete meiden - Straßenmeistereien sind im Einsatz

Die Behörden haben die Menschen aufgerufen, Waldgebiete zu meiden. Räum- und Streufahrzeuge sind im Einsatz. In der Nacht zu Samstag hatte die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in der Südwestpfalz alle Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bereich dazu aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen wegen des Schneefalls nicht zu verlassen. Es hieß, mehrere Straßen seien durch umgestürzte Bäume blockiert. Fahrzeuge könnten durch umstürzende Bäume auch eingeschlossen werden. In Teilen sei der Strom ausgefallen.

Feuerwehrgerätehäuser in der VG Waldfischbach-Burgalben sind besetzt

Alle Feuerwehrgerätehäuser in der Region seien besetzt und stünden als Anlaufstelle für Hilfeersuchen jedweder Art zur Verfügung. "Halten Sie Abstand zu Bäumen und Gebäuden, von denen sich Dachlawinen lösen können. Halten Sie Abstand zu Bäumen und Stromleitungen. Sie können unter der Schneelast abbrechen, entwurzeln bzw. abknicken", so die offizielle Warnung.

Warnung gilt für acht Gemeinden

Die Warnung, herausgegeben von der Integrierten Leitstelle Landau gilt nachwievor für folgende Gemeinden: Gemeinde Steinalben, Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, Gemeinde Höheinöd, Gemeinde Schmalenberg, Gemeinde Horbach, Gemeinde Heltersberg, Gemeinde Geiselberg, Gemeinde Hermersberg.

Stromausfall zwischenzeitlich auch in Teilen von Kaiserslautern

Auch die Leitstelle Kaiserslautern meldete zwischenzeitlich Stromausfälle in Teilen der Stadt. Mittlerweile konnte den Angaben zufolge die Stromversorgung weitestgehend wieder hergestellt werden. Nur noch in Mölschbach gebe es noch Probleme.

Unfall auf schneeglatter Fahrbahn bei Edenkoben dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Polizeiinspektion Edenkoben

Bereits am Freitagabend hatte sich bei Schneefall ein 20 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen auf der A65 überschlagen. Nach Polizeiangaben war der Mann vermutlich zu schnell unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) sei dieser mit seinem Auto von der schneeglatten Straße abgekommen und in die Böschung gekracht. Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen, so die Polizei. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.