Nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie soll es im Saarpfalz-Kreis und der Südwestpfalz in den kommenden Wochen Warnstreiks geben. Nach Angaben der IG Metall ist die Auftragslage in den meisten Betrieben gut. Der erste Bevollmächtigte in Homburg Saarpfalz Ralf Reinstädtler verlangt, dass die Beschäftigten an dieser positiven Entwicklung beteiligt werden. In drei Verhandlungsrunden hätten die Arbeitgeber aber kein verhandelbares Angebot vorgelegt. Nun bereite die Gewerkschaft Warnstreiks vor. Die IG Metall fordert vier Prozent mehr Entgelt.